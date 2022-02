GLACER FM reduce la distancia entre los artistas independientes y su público objetivo Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 15:40 h (CET) La nueva emisora de radio de vanguardia se asocia con nuevos artistas, podcasters y empresas para cambiar la cara de la radio en la era digital Hace sólo unas décadas, los nuevos artistas enviaban su música a las emisoras de radio con la esperanza de ser descubiertos y llegar a su público objetivo. Ahora, con el auge de las plataformas de streaming en las que los artistas pueden subir su música o podcast directamente, el mercado está más saturado que nunca y sólo el percentil más alto llega a la audiencia que desea. Sin embargo, una nueva emisora de radio tiene la misión de cambiar esta situación. GLACER FM, la emisora de radio número uno para artistas independientes y noveles, se enorgullece de anunciar que se está asociando con nuevos artistas, podcasters y empresas similares para cambiar de manera efectiva la cara de la radio moderna.

GLACER FM fue fundada en 2020 para ser una lista de reproducción para la gente, escogida por la gente; proporcionando una oportunidad sin precedentes para que los artistas independientes y noveles pudieran destacar. La mayoría de las emisoras de radio digitales se ciñen a un determinado género y trabajan exclusivamente con artistas consagrados para aprovechar sus seguidores y conseguir mayores índices de audiencia. GLACER FM toma ese concepto y le da la vuelta para crear un espacio en el que artistas menos conocidos con un talento extraordinario puedan llegar a su audiencia y obtener el tiempo de emisión que necesitan para hacer crecer su marca personal.

GLACER FM cuenta con cuatro canales únicos de géneros específicos, además de su emisora principal, para ofrecer a los amantes de la música de diversos gustos un lugar donde descubrir nuevos talentos y poder solicitar aquellos artistas que les gustaría escuchar. Diseñada para los amantes de la música, por los amantes de la música, GLACER FM estructura toda la programación basándose en las peticiones de los oyentes de todo el mundo.

No sólo un lugar para la música, sino un lugar para el conocimiento y el entretenimiento, GLACER FM alberga podcasts y programas preseleccionados por el equipo de GLACER para garantizar la máxima calidad y proporcionar una experiencia inigualable que sólo puede encontrarse en GLACER FM.

A medida que la marca GLACER FM sigue creciendo y prosperando, están dando la bienvenida a todos los nuevos artistas, podcasts y empresas para aprovechar la ‘plataforma del pueblo’ para ampliar su alcance y revolucionar la cara de la radio moderna.

‘Los estudios han demostrado que las canciones suenan mejor cuanto más las escuchamos, ya que esto crea una adicción. Esto explica por qué los artistas convencionales tienen más éxito. Los artistas noveles son dejados de lado o abandonados porque las emisoras de radio convencionales no son más que extensiones de las grandes discográficas. Las canciones que suenan en las radios convencionales tienen que ver más con el negocio que con el talento. Glacer FM se esfuerza por salvar esta brecha centrándose sólo en la música novel para crear una conexión real entre estos artistas con los oyentes’ destacan desde GLACER FM.

A través de la prueba del concepto, la dedicación al oficio y el compromiso inquebrantable de acortar la distancia entre los artistas independientes y su público objetivo; la visión impulsada por el propósito de GLACER FM ha llegado a buen puerto.

Para saber más sobre GLACER FM, puede visitarse su web: https://www.glacerfm.com/

Sobre GLACER FM

GLACER FM es la emisora de radio global por Internet número uno que se centra en la música independiente y novel en todos los géneros musicales. Fundada en 2020 por Tayong Tsi Joseph, GLACER FM fue creada para salvar la distancia entre los artistas independientes y noveles y las grandes audiencias comprometidas en medio de la era digital. GLACER FM cuenta con cuatro canales únicos, GLACER Mix, GLACER RCM, GLACER Urban y GLACER Underground, además de la emisora principal de GLACER FM, para ofrecer una variedad bien equilibrada de diferentes géneros para todos los oyentes. La música que se emite en el canal Underground pasa por un proceso de selección y se revisa su calidad antes de aprobar su rotación en los demás canales. GLACER FM también alberga podcasts y programas de vanguardia que son examinados por el equipo de GLACER FM para garantizar la máxima calidad y entretenimiento. Todos los contenidos musicales y la programación se basan enteramente en las peticiones de los oyentes para atraer a una audiencia de entusiastas de la música en la era digital.

