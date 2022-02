Tres enfermeras guipuzcoanas presentan los proyectos destinatarios de las Ayudas a la Investigación COEGI Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 15:23 h (CET) Cofinanciadas por el Consejo General de Enfermería, las ayudas se han destinado a proyectos de investigación liderados por enfermeras y desarrollados en los ámbitos de la geriatría, el parto y la salud comunitaria La sede del Colegio Oficial de Enfermería de Gipuzkoa (COEGI) ha acogido la jornada de entrega de las ayudas a la investigación 2021 de la entidad, cofinanciadas por el Consejo General de Enfermería y dotadas con 10.000 euros.

Durante el encuentro, retransmitido en streaming, las enfermeras Olga Bueno, Naia Hernantes y Beatriz Pereda han presentado los objetivos y alcance de sus proyectos. Las tres han subrayado la importancia de las ayudas a la investigación enfermera como las que concede cada año el COEGI para poder avanzar y posicionar a la profesión en el ámbito de la investigación.

Olga Bueno, enfermera, ha expuesto el trabajo “Aplicación de una escala (test Alusti) en población geriátrica”, cuyo origen se encuentra en la importancia de determinar la funcionalidad de las personas mayores, para poder intervenir en salud correctamente. “A veces, nos encontramos con el problema de que, dependiendo de la situación física o cognitiva de la persona no podemos utilizar bien los instrumentos ya existentes. Ante esto nos planteamos un test de valoración funcional independiente del estado cognitivo de la persona mayor”, ha explicado.

El Test Alusti, ha detallado, cuenta con 10 ítems y los resultados se miden entre una máxima puntuación de 100 (movilidad excelente) y 0 (dependencia total). Existe una versión abreviada del test con 5 ítems cuya puntuación oscila entre los 50 puntos (movilidad conservada) y 0 puntos (dependencia total). “La ventaja de esta versión abreviada es que no requiere de la colaboración de la persona a quien se realiza el test. Nuestro objetivo general ha sido demostrar la utilidad y aplicabilidad universal del Test Alusti en población geriátrica, teniendo en cuenta que es sencillo y se puede aplicar también en población mayor con deterioro cognitivo”, ha explicado Olga Bueno.

Por su parte, Naia Hernantes ha expuesto el trabajo: “Cuestionario CaPSalGOB: medición de la capacidad de los trabajadores municipales para promover la salud de los ciudadanos”. Hernantes ha apostado por que las enfermeras/os -teniendo en cuenta sus competencias en promoción de la salud- deberían asumir el rol de figura enlace entre ciudadanía y organismos públicos: “Tenemos que extender nuestras competencias e implicarnos en el gobierno local”, ha subrayado.

En cuanto al Cuestionario CaPSalGOB (Capacidad para la promoción de la salud en gobiernos locales), se trata de una herramienta (cuestionario) integrado por 6 escalas: conocimiento, consciencia, recursos, habilidades, compromiso sectorial y compromiso gubernamental: “orientada a evaluar la capacidad de los trabajadores de los gobiernos locales para promover la salud de los ciudadanos”. Tras haber sido pilotado en 2019, la ayuda a la investigación obtenida se va a utilizar para la validación completa de la herramienta.

Experiencia en el parto hospitalario

Beatriz Pereda, ha expuesto por su parte el trabajo “Parto Hospitalario: Perspectivas de mujeres y profesionales para una experiencia positiva”, una investigación cualitativa con enfoque fenomenológico (que las personas contaran su experiencia de parto), realizada en el Hospital Universitario Donostia.

Según ha informado, entre los objetivos de la investigación se encontraban: analizar las necesidades o prioridades percibidas por las madres como esenciales; describir aquellas experiencias que son percibidas por las madres como positivas o negativas en el paritorio; explorar los factores de la atención profesional que pueden influir en la satisfacción de las mujeres en su experiencia de parto; y definir áreas de mejora en la práctica clínica.

Algunos de los resultados de la investigación obtenidos hacen referencia a la necesidad de: fortalecer la comunicación y la relación terapéutica; unificar criterios de actuación entre los centros hospitalarios y los centros de atención primaria; implicar a la pareja en todo el proceso de embarazo-parto-puerperio; y mejorar los espacios utilizados en la atención de embarazos y partos, lo cual requiere mejorar la información, la participación (que todas las partes se sientan protagonistas) y la toma de decisiones consensuadas.

Asesoría de Investigación del COEGI

Durante el acto de entrega de las ayudas, el asesor de investigación del COEGI, Javier Ortiz de Elguea, ha felicitado a las tres enfermeras por haber mantenido el interés por la investigación “en tiempos como los actuales” y ha recordado la importancia de ayudas a la investigación como las del COEGI: “que contribuyen a que puedan seguir adelante proyectos de investigación más cercanos a la práctica enfermera, facilitando a quien quiera investigar parte de los recursos necesarios para ello”.

El COEGI cuenta con una Asesoría específica de Investigación para apoyar a las enfermeras/os de Gipuzkoa en sus iniciativas y proyectos de investigación, así como facilitar el apoyo y orientación que necesiten en los diseños y en la consecución de recursos y otros trámites relacionados con la investigación.

