Accademia del Piacere ha actuado en los escenarios más prestigiosos de la música clásica europea y mundial

Accademia del Piacere es sinónimo de pasión, dedicación y renovación. Fundada en el 2002, esta academia es uno de los lugares más destacados en cuanto a investigación artística y musical se refiere.

Durante su trayectoria, Accademia del Piacere se ha consolidado como uno de los principales punteros en la renovación de la música clásica europea, aportando un concepto más actualizado y a su vez, manteniendo la esencia que por años ha distinguido cada una de estas composiciones.

Un grupo vanguardista de trayectoria internacional De la mano de Fahmi Alqhai, director de esta prestigiosa institución, Accademia del Piacere se ha consolidado a nivel internacional mediante la colaboración con artistas de gran reconocimiento y diferentes géneros.

Desde la talla de las sopranos Mariví Blasco y Nuria Rial, pasando por el cantautor Arcángel y el tenor Juan Sancho, son algunas de las participaciones más destacadas que ha tenido Accademia del Piacere a nivel colaborativo.

No obstante, también ha tenido aportes en interpretaciones de la cantautora Rocío Márquez y con los guitarristas flamencos Dani de Morón y Miguel Ángel Cortés. A la lista de artistas con los que ha colaborado se suman también la vocalista árabe Ghalia Benali y el coreógrafo Antonio Ruz.

Adicionalmente, los talentos de esta academia han tenido la oportunidad de presentarse en los escenarios más destacados alrededor del mundo como el Konzerthaus de Berlín y el de Viena o la Fundação Gulbenkian de Lisboa. Además de recorrer diferentes países de Latinoamérica, principalmente Colombia y México.

Un 2022 lleno de música y viajes Accademia del Piacere ha iniciado sus actividades en el 2022, tras varios años y experiencia de su director en cuyo tiempo supo destacar como uno de los más reconocidos violagambistas.

Desde sus comienzos, este espacio ha sido destinado a la investigación y creación, tanto artística como musical, para lo cual cuenta con programas especiales que han sido desarrollados por los talentos que conforman esta institución y que se han ganado el respeto y admiración. No solo de la sociedad, sino también de renombrados artistas que hoy en día reconocen el aporte de este grupo a la música antigua española.

El año 2021 fue indudablemente un año de retos para Accademia del Piacere y su director. Sin embargo, la pasión y esfuerzo le han permitido mantenerse en su camino musical cosechando los frutos de su dedicación, a través de la presentación de “Muera Cupido” una pieza musical que han desarrollado con la Soprano Nuria Rial, con la que recorre ciudades de España y Alemania.

Además, los integrantes de este espacio se preparan para un importante calendario de conciertos que tomará varios meses de su agenda y en el que también recorrerán numerosos destinos nacionales e internacionales.

