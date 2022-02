La importancia de contar con traductores jurados como los de Okodia Emprendedores de Hoy

En la actualidad, solicitar los servicios de traductores jurados se ha convertido en un aspecto común en la sociedad, ya que cada vez son más los extranjeros que requieren de estos servicios para certificar la veracidad de algunos documentos que no estén en el idioma del país en el que tienen que ser entregados.

Ante esta situación, encontrar un traductor jurado en España requiere tener en cuenta varios requisitos, debido a que estos profesionales tienen funciones específicas y acreditaciones que los diferencian de los traductores convencionales.

En ese contexto, Okodia se ha consolidado como una de las principales opciones para encontrar el servicio de traductor jurado en Barcelona, ya que cuenta con una amplia lista de profesionales certificados y especializados en diferentes idiomas para dar veracidad a cualquier tipo de documentos.

Las funciones de los traductores jurados A lo largo de los años, los servicios de traducción se han popularizado ampliamente en el territorio español. Sin embargo, en el caso de los documentos específicos dirigidos a organismos oficiales y que no se encuentren en el idioma nativo de este país, requieren de un profesional certificado, es decir, un traductor jurado.

Este último puede diferenciarse de un cualquier otro traductor principalmente por contar con unaautorización del Ministerio de Asuntos Exteriores que le permite desempeñar sus funciones para verificar la legalidad de diferentes documentos oficiales provenientes de otros países. Así, el traductor jurado es el encargado específicamente de realizar una traducción fiel y exacta de cualquier documento entregado por el cliente, ya sea de forma física o digitalizada.

En este proceso, el profesional tiene la obligación de colocar su sello y firma que acrediten el trabajo realizado, así como también una copia del documento traducido que permita comprobar su existencia. Adicionalmente, los traductores están en el deber de conocer la certificación oficial de traducciones utilizadas por el Ministerio y mantener la confidencialidad en cada uno de sus servicios.

¿Cuáles son los servicios de traductor que ofrece Okodia? Una de las principales opciones para contratar un traductor jurado en Barcelona es Okodia. Esta agencia integrada por múltiples profesionales cuenta con un personal altamente capacitado y traductores certificados que, además, tienen conocimiento en materia legal.

Como un grupo traductor, esta agencia divide sus servicios en un amplio número de opciones, entre las que destaca la traducción jurada, para lo cual disponen de precios accesibles y competitivos en el mercado local.

A través de su plataforma digital, los clientes pueden solicitar los servicios de traductores jurados y también consultar el presupuesto gratuito de acuerdo a lo que requieran.

Gracias a su consolidada experiencia, los profesionales de Okodia se han popularizado por brindar opciones para empresas, autónomos y particulares que requieran una traducción jurada por diferentes motivos y quieran obtenerla de forma rápida y segura.

