Delmader construye la casa soñada con madera Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 10:04 h (CET)

Tener una casa propia es, para muchos, tan solo un sueño. Más todavía si se trata de una casa sólida, estética y, a la vez, accesible. Sin embargo, una casa propia con estas condiciones no tiene por qué ser solo una ilusión.

Para Delmader, la construcción de casas de madera no solo es un servicio a ofertar, es un compromiso con aquellos que deciden emprender este proyecto de vida. Con esa perspectiva en la mira, una de las alternativas más interesantes que ofrece la empresa es la casa de madera prefabricada, una vivienda sumamente eficiente, amigable con el medioambiente y, sobre todo, asequible.

¿Por qué elegir una casa de madera prefabricada? En primer lugar, una casa prefabricada cuenta, prácticamente, con todas las ventajas de una casa de madera convencional, como la calidez, la durabilidad y el control de la humedad. La madera controla mejor la humedad en el interior de la vivienda, lo cual previene ciertos problemas de salud.

También retiene mejor el calor, lo que puede ayudar a disminuir las facturas por servicios energéticos. Además, el pino ártico de alta calidad que usa Delmader en sus productos, garantiza la solidez y durabilidad de la estructura.

Sin embargo, la ventaja más notable es la versatilidad y la eficiencia en su construcción. Por un lado, el cliente puede seleccionar y combinar los elementos de su futura casa como si fueran módulos y piezas de acople. De esta forma, aunque la vivienda tenga un diseño estándar, se pueden escoger y conformar diversas combinaciones.

Por otra parte, el diseño prefabricado se caracteriza por su eficiencia, la cual reduce significativamente los tiempos de entrega, en comparación a las construcciones tradicionales, las cuales ocupan materiales pétreos, como bloque o ladrillo.

Adaptar un hogar a las posibilidades del cliente Una de las mejores cualidades de este producto es la accesibilidad. El primer paso es tan simple como rellenar un formulario en la página web de la empresa, en el que se menciona las características de la vivienda deseada. El equipo de Delmader acoge la propuesta y elabora un diseño con dichos requerimientos. A continuación, se pone en contacto con el interesado, a quien ofrece un acompañamiento completo en cada etapa del proceso de construcción. Desde el financiamiento y el diseño final de la vivienda, hasta la instalación de sus últimos detalles. De esta forma, se pueden adaptar satisfactoriamente la concreción de la vivienda a las posibilidades del cliente.

Adquirir una casa de madera prefabricada con Delmader no solo es apostar por un producto, sino por todo un servicio que ofrece asesoría integral en cada etapa del proyecto. Desde la concepción hasta la entrega final, cada detalle del proceso es llevado a cabo por profesionales altamente preparados en su área. Además, garantizan tanto los estándares de calidad del producto, como el cumplimiento de la normativa inmobiliaria.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.