Olika Stands, la firma de stands automontables que ofrece hasta 5 años de garantía y una atención de por vida a sus clientes Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 09:52 h (CET)

Una excelente opción para las empresas que participan en ferias y exposiciones constantemente son los stands portátiles. Su ventaja más destacada es que se pueden transportar a cualquier lugar, lo cual proporciona una inversión menor, puesto que no es necesario adquirir uno nuevo para cada ocasión o lugar.

La empresa de stands reutilizables y displays portátiles Olika Stands, cuya sede se encuentra en Barcelona, dispone de las mejores opciones enstands automontables, elaborados con tecnología inteligente y ecoamigable. Su meta es consolidar un modelo sostenible y de calidad que brinde soluciones para cualquier ocasión.

Olika brinda stands automontables que se adaptan al espacio y presupuesto del usuario Los stands de Olika están diseñados para ser montados por el cliente, de forma fácil y rápida, sin la necesidad de utilizar herramientas. Asimismo, son adaptables a cualquier espacio y su característica reutilizable supone un ahorro de entre el 60 % y el 90 % en la participación en futuras ferias.

Su transporte tampoco representa un problema. Cada stand es desmontable en pequeñas piezas que se almacenan dentro de cajas resistentes e impermeables de distintos tamaños, dependiendo del número de marcos. La idea es transportar el stand hasta el lugar de exposición con facilidad y simplicidad.

El mayor impacto de sus stands tiene que ver con la calidad visual de las gráficas que envuelven la estructura. Además, contienen un valor agregado que es la implementación de la tecnología verde en la creación de sus diseños, siendo una compañía ecofriendly.

Un servicio de asesoría personalizada y una garantía de hasta 5 años La garantía de Olika Stands cubre hasta 5 años a partir de la compra, para asegurar la tranquilidad del cliente. Sus más de 20 años de experiencia en el sector y la cantidad de stands diseñados y fabricados que superan los 1.000 en más de 50 países, avalan el éxito de la empresa.

Las soluciones de Olika Stands se enfocan en impulsar la autonomía de las empresas. Asimismo, proporcionan asesoría profesional las 24 horas del día, antes, durante y después de cada feria. La misión de la compañía es potenciar la presencia del cliente en los eventos para causar una buena impresión en su público.

Cada diseño es diferente, no existen tópicos para garantizar que cada marca brille con luz propia. Para el equipo de Olika, no existen dos clientes ni eventos iguales, por lo cual es necesario crear diseños repletos de innovación para cada negocio.

Los interesados en obtener una propuesta personalizada para su negocio pueden rellenar el formulario disponible en la página web oficial de la firma, donde también encontrarán toda la información necesaria para contactar con el equipo de asesores de la empresa, quien resuelve cualquier duda que pueda presentar el cliente.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.