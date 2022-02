El abogado especialista puede evitar la ruina en un divorcio Emprendedores de Hoy

Aunque cualquier profesional del mundo del derecho puede defender a alguna de las dos partes que va a llevar a cabo un proceso de divorcio. A pesar de esto, contar con un abogado especialista en el Derecho de Familia puede mejorar la resolución del caso.

Esta rama del derecho es la que se ocupa de todos aquellos aspectos concernientes a las leyes y documentos legales que rigen las relaciones familiares, pudiendo intervenir los profesionales especializados en esta área en procesos como adopciones, paternidad; sustento, custodia y régimen de visitas de un niño y también en un trámite cada vez más frecuente como es el divorcio.

En Cataluña, uno de los bufetes de abogados referentes en el ámbito del derecho familiar es divorcioscatalunya.com, cuyo equipo de expertos cuenta con una amplia trayectoria en este tipo de asesoramiento. Con letrados altamente formados con másteres y cursos específicos en dicha material legal, este bufete diseñará una estrategia legal totalmente personalizada y a la medida de cada cliente que contrate sus servicios.

¿Cuáles son las ventajas de contar con un abogado especialista en Derecho de Familia? El desarrollo de un trámite de divorcio dependerá en gran medida de las circunstancias personales de un matrimonio, siendo los factores que más influyen la existencia o no de hijos en común y el patrimonio conjunto. A partir de aquí, se pueden dar dos casos: el divorcio por mutuo acuerdo o el divorcio contencioso.

El primer tipo es la mejor vía posible para resolver estas situaciones, haciendo que el proceso sea lo más rápido y sencillo posible, con el menor coste económico para ambas partes y el menor sufrimiento para los hijos del matrimonio. Si bien es cierto que esta es siempre la solución idónea, se puede dar la circunstancia de que la pareja no llegue a un acuerdo en los efectos personales y/o patrimoniales, lo que acabará derivando en un proceso de divorcio contencioso, más largo y procesalmente más complicado que el de mutuo acuerdo.

Sea cual sea el tipo de divorcio que se dé en el matrimonio, siempre será mejor contar con el asesoramiento de un abogado que esté especializado en el ámbito del Derecho de Familia, ya que esto supondrá múltiples beneficios en la resolución del caso. Entre las ventajas que obtendrá el cliente, en primer lugar, se debe mencionar la experiencia de este perfil de profesionales en esta rama del derecho; una larga trayectoria profesional en esta materia específica permitirá al cliente acompañarse de un profesional que ya ha llevado a cabo otros muchos casos similares. Por lo tanto, ya conoce cuál es el camino o vía a seguir para que su cliente logre el mejor desenlace. Además de la experiencia, el nivel de conocimientos que tenga un abogado especializado será mucho mayor que el de un abogado generalista.

Cuando se cuenta con la colaboración de un abogado especialista en Derecho de Familia, muchos términos, desde los aspectos financieros hasta el tiempo compartido con los niños u otras modificaciones de las medidas y acuerdos posteriores al propio divorcio, se podrán modificar en beneficio del cliente. Asimismo, en trámites como la repartición de bienes, donde el cliente se juega en gran parte su devenir económico y su calidad de vida, la figura del abogado será determinante para el dictamen final, de ahí la importancia una vez más de contar con un profesional especialista en divorcios.

Divorcioscatalunya.com, un servicio personalizado y especializado Divorcioscatalunya.com pone a disposición de los clientes que deban gestionar un divorcio un servicio legal rápido, de calidad y a un precio competitivo de la mano de un equipo de abogados especialistas con dilatada experiencia en el ámbito. En su página web oficial, los interesados podrán encontrar más información acerca de sus servicios legales y ponerse en contacto con el equipo.

