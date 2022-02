Las balanzas pueden ser de gran utilidad cada día, según Básculas Francisco Tomás Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:23 h (CET) Las balanzas son un tipo de herramientas que, con el paso del tiempo, han ido desarrollándose y volviéndose más útil en la vida diaria. Tienen diferentes usos y diferentes modelos especializados en campos únicos Las balanzas son instrumentos que sirven para medir con exactitud la masa de los objetos. La balanza tradicional en su forma más sencilla se compone de dos platos que cuelgan de una barra horizontal sujeta en su centro y nivelada en equilibrio. Si bien esto es cierto, estas herramientas han evolucionado mucho con el paso del tiempo y en la actualidad existen balanzas especializadas para cada campo o sector que tienen unas características concretas. Para garantizar su buen funcionamiento es aconsejable adquirirlas en tiendas especializadas como la tienda online de Básculas Francisco Tomás, la cual avala la efectividad de todos sus instrumentos.

En la actualidad se pueden dividir las balanzas en dos grandes grupos dependiendo de su funcionamiento.

Existen, por un lado, las balanzas mecánicas. Éstas no utilizan ningún elemento electrónico y funcionan combinando la Ley de Hooke (el estiramiento que sufre un resorte o cualquier otro elemento de características elásticas es directamente proporcional a la fuerza aplicada sobre el mismo) con la fuerza de la gravedad.

Por otro lado estarían las balanzas digitales, las cuales funcionan con softwares especialmente diseñados para cada aplicación. Estas están formadas por una especie de celda o sensor que, gracias a sus capacidades deformadoras, traduce el peso que recibe en presión.

Tipos de balanzas

A continuación podrán ver los tipos de balanza más comunes en el mercado. No es correcto afirmar que son los únicos tipos de balanza que existen, ya que con el paso del tiempo se han ido creando más y más modelos para solucionar necesidades nuevas que han surgido cada día. Es necesario recordar que esta herramienta se utiliza desde las antiguas civilizaciones para actividades comerciales como el trueque y poco a poco han derivado en nuevas aplicaciones para todas estas ramas o sectores.

Balanza de cruz o clásica

Este tipo de balanza ya no se utiliza para aplicaciones técnicas porque el margen de error es relativamente alto en comparación con otros tipos de instrumentos más novedosos pero siempre será un icono que represente el valor de la justicia en la sociedad.

Balanza Roberval

Sería la versión mejorada de la balanza de cruz o clásica. Funciona con los mismos mecanismos pero modifica su diseño colocando los platillos en los extremos superiores.

Balanza romana

En este caso, para saber el peso del objeto se utilizarán contrapesos. Funciona igual que las dos balanzas anteriores porque también es un tipo de balanza tradicional pero cuenta con un largo brazo del que se cuelgan los contrapesos.

Balanza de resorte

Este tipo de instrumentos también son conocidos como dinamómetros. Utilizan la capacidad de extensión y contracción del resorte para obtener el resultado colocando el objeto correspondiente en la placa correspondiente.

Balanzas comerciales

Este tipo de herramientas reciben el nombre común de "balanzas comerciales" porque pueden ser encontradas en muchos establecimientos. Suelen ser digitales y de fácil uso. Pueden tener diferentes cualidades de diseño y diferentes utilidades que se adapten a cada uno de sus propósitos. Además, gracias a su software o programa inteligente, son increíblemente precisas y fácil en su uso diario.

Balanzas de precisión (también conocidas como balanzas de laboratorio)

Estas herramientas también son conocidas comúnmente como balanzas de laboratorio. Suelen ser usadas para tareas que necesitan gran exactitud ya que están especialmente diseñadas para medir cantidades de masa pequeñas, es decir, de objetos de muy pequeño tamaño.

Balanza granataria

Esta es una variante de la balanza de precisión y también se utiliza en los mismos entornos: laboratorios, centros científicos… La diferencia de diseño con la anterior es que está diseñada para medir objetos todavía más pequeños.

Balanza de único platillo

Esta es una de las balanzas más se utilizaban hace no tantos años. Cuenta con un solo soporte en el que colocar el elemento y automáticamente marca cuánto pesa. No goza de una exactitud milimétrica pero es muy útil para hogares o antiguos comercios.

Balanza con pesa deslizante

Este tipo de herramienta funciona con dos pesas que se deslizan a través de una guía y que marcan el peso del objeto cuando se encuentran en equilibrio. Es un tipo de balanza muy común en consultas médicas o farmacias.

Como ya se ha visto, estos son solo algunos de los modelos que más se utilizan pero existen muchos más que suplen necesidades concretas y que son de gran utilidad en diferentes sectores. Recuerda que sus aplicaciones son distintas y que escoger el instrumento en base al propósito siempre garantizará un mejor resultado final.

