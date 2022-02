Tóner 123tinta y su adaptación a impresoras Canon Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:28 h (CET) Las impresoras de la compañía japonesa permitirán el uso de toners de tinta sin la necesidad de que contengan chip. Todos los productos pueden adquirirse en www.123tinta.es, con entrega garantizada en 24 horas Ante la problemática de abastecimiento de materias primas para la creación de chips, Canon ha dado a sus clientes las instrucciones para eliminar los mensajes de error que se generan en sus impresoras cuando éstas no reconocen un chip en el cartucho.

123tinta, el ecommerce de consumibles para impresoras y material de oficina, facilita cartuchos adaptados a este tipo de impresoras y, desde ahora, aún más fáciles de utilizar en impresoras Canon.

La función de estos chips era poder conocer el nivel de tóner restante, calculando cuánto se iba a poder imprimir antes de tener que instalar un nuevo cartucho y, de esta forma, permitir al usuario adelantarse a la compra. Además, la marca también aprovechaba este dispositivo para detectar si el cartucho era de su propia compañía.

Compatibilidad con 123tinta

El uso de cartuchos sin chip y que no sean originales de la marca de las impresoras, como los que ofrece 123tinta, simplemente afectará a la detección de los niveles de tinta -avisando solo cuando el cartucho esté vacío-. Por tanto, los usuarios de impresoras láser Canon podrán seguir imprimiendo con toners de 123tinta sin perder calidad en sus documentos, de forma más fácil y, además, más económica.

Una vez instalado el cartucho, la configuración de la impresora lanzará un mensaje de error sobre el reconocimiento del cartucho. En este caso, los usuarios simplemente tendrán que cerrar el cuadro.

También es posible que aparezcan otro tipo de mensajes en los que sea necesario “aceptar” las condiciones de uso, como en los siguientes casos. Si se cancela o se cierra el mensaje sin querer, habrá que retirar el cartucho y volverlo a instalarlo.

Sobre 123 Tinta

123tinta nace en junio de 2021 como el ecommerce de consumibles para impresoras con la mejor relación calidad-precio del mercado. La empresa española, con sede central en Azuqueca de Henares (Guadalajara) tiene como enfoque principal la industria de los consumibles para impresoras.

Ofrece los cartuchos de tinta y toners con la garantía de precio más bajo tanto para usuario particular como para empresas. Asimismo, cuentan con un amplio catálogo de artículos de papelería y material escolar.

Dispone de un servicio de atención al cliente pre-y post venta y un servicio de entrega rápida en 24 horas.

