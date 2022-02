2215 ciberataques diarios forzará a las empresas a invertir en un SOC Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 10:56 h (CET) La tecnológica murciana GOWtech especializada en la transformación digital para pymes, informa que la ciberseguridad debería ser el objetivo del 2022 como parte de la transformación digital. El 30% de las empresas consideran que un SOC (Centro de Operaciones de Seguridad) es esencial para mantener a salvo sus datos de ciberataques La transformación digital ofrece innegables ventajas, debiendo completarse con el correspondiente servicio en ciberseguridad como parte de la transformación digital, afirma GOWtech. La inversión en seguridad es esencial durante todo el proceso de digitalización de cualquier empresa responsable, tanto por sus propios intereses como por la atención y obligación legal que le corresponde hacia sus empleados, clientes, proveedores y otros datos de terceros.

Se estima que se producen una media de unos 2215 ciberataques diarios pero muchas empresas no invierten en seguridad informática. ¿Qué ocurriría si desaparecieran los datos de la empresa? Solo el ransomware, convierte en víctimas al 0.003% de las empresas, encriptando los ficheros del sistema, causando la paralización total y forzando un posible cierre si no se dispone de las medidas de seguridad adecuadas. Las pequeñas empresas y autónomos son presa fácil para ciberdelincuentes, al no disponer, en su mayoría, de una mínima seguridad para hacerles frente.

Un SOC puede costar como punto de partida sobre los 20€/mes y puede evitar perder a los clientes o incluso cerrar la empresa.

En 2020, forzados por el covid, se generó una aceleración tecnológica, comenzando a digitalizar muchas de las empresas y otras a continuar evolucionando para adaptar los procesos en la nube fuera de los focos de infección para que no tuvieran que cerrar las puertas a sus clientes. En 2021, se continuó consolidando las bases de la digitalización y adaptándose a los nuevos procesos pero dejando olvidada, en muchos casos, que esta digitalización debe llevar consigo la correspondiente seguridad.

Los estudios revelan que la tendencia de este año 2022 no es otra que el crecimiento CLOUD. Las empresas seguirán invirtiendo en computación en la nube, la inteligencia artificial, el despliegue 5G, el internet de las cosas (IoT), blockchain y la ciberseguridad.

Las empresas que quieran crecer no pueden estancarse en la tecnología de hace tres años, deben adaptarse y evolucionar para conseguir el éxito y no desaparecer.

En la actualidad un 30% de las empresas piensan que un Centro de Operaciones de Seguridad es esencial para mantener a salvo sus datos de ciberataques. Estos equipos profesionales llamados SOC, dan una visión global y actual de las debilidades en amenazas, monitoreando, analizando, detectado y dando soluciones a cualquier incidente de seguridad.

Las nuevas ayudas que está dando la UE, ha dado luz verde a proyectos como Kit Digital por parte del gobierno de España, destinadas entre otras áreas a la ciberseguridad online, permitiendo que pymes y autónomos puedan incluir servicios de ciberseguridad para proteger sus sistemas.

La finalidad de un SOC es la de proteger los datos confidenciales de la empresa, además de poder cumplir con la ISO 27001, adoptar el esquema nacional de seguridad en la empresa o simplemente adaptarse a la normativa de protección de datos europea. El SOC es un paquete que incluye un equipo humano y unas herramientas software.

Para tener una visión de este equipo SOC, es posible introducirse en cómo funciona, a través de tres niveles. En el primer nivel de triaje, se monitoriza y analizan las alertas y amenazas, recopilando información a través del software y estudiando la posibilidad de si puede ser una amenaza. El resultado de este proceso sería una serie de logs, evaluando todas las alertas y clasificándolas. En el segundo nivel se estudia qué equipos pueden ser afectados por el incidente y qué soluciones se le puede dar, ejecutando dichas soluciones. En el tercer nivel, entran en acción expertos dedicados a cada problema y el análisis forense de los incidentes.

El SOC suele ser un servicio externalizado, asequible económicamente para pymes y autónomos, ofreciendo seguridad, estabilidad y tranquilidad a la empresa, usando software avanzado en detección y resolución de incidencias para el beneficio de las pymes.

El cliente puede ver la evolución de análisis de cada equipo mediante una consola en tiempo real, dispondrá de informes en el que podrá ver las amenazas detectadas y qué solución se le ha dado.

