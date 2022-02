Centro de Adicción Sevilla abre nueva residencia de ingreso Comunicae

viernes, 4 de febrero de 2022, 11:04 h (CET) CAS, centro de adicciones y desintoxicación en Sevilla, inaugura una nueva residencia de ingreso en la localidad sevillana de Mairena del Aljarafe. La ubicación física del centro se mantiene en secreto para garantizar la total discreción a los pacientes y sus familiares La discreción en este tipo de ingresos sobre adicciones es algo prioritario para todas las familias, por ello, centro de adicción Sevilla ha creado un espacio único donde la recuperación del paciente se realizará con máxima discreción y anonimato.

Las instalaciones del nuevo centro están equipadas con todas las herramientas necesarias para proporcionar a los pacientes un ambiente ideal donde recuperarse de sus adicciones. A esto se le suma el mejor equipo terapéutico profesional que lleva más de 25 años de experiencia tratando esta enfermedad.

En palabras de Diego Ruiz Curiel, Director Terapeútico en Centro de Adicción Sevilla: "Por desgracia el ámbito de las drogas, el juego patológico, la adicción al sexo, etc., son un cajón desastre de poco interés político con el consiguiente abandono de la sanidad pública en este sentido. Pocos y pésimos medios son puestos por parte de lo público para una enfermedad, la Adicción, reconocida desde hace años por la Organización Mundial de la Salud.

Recuerdo como en los años 80 se fueron creando, a la vez que se comenzó con la dispensación de metadona, los CPD, siempre en barrios y zonas escondidas para invisibilizar la problemática. En este sentido se ha avanzado poco o nada".

El trabajo en el centro es el de proporcionar las mejores condiciones, tratamientos y ayuda necesaria para que los pacientes se encuentren en un espacio seguro, donde puedan descansar y renovar sus energías para la dura lucha que tienen día a día contra su adicción.

Por ello se ha abierto una nueva residencia de ingreso para llevar a cabo el trabajo con las mejores garantías y tender esa ayuda que tantas personas necesitan.

Las instalaciones del nuevo centro están compuestas por amplias zonas verdes donde el paciente podrá estar en contacto directo con la naturaleza y desconectar del ajetreo de la vida cotidiana. Salones comunes donde celebrar reuniones y terapias tanto grupales como individuales, zonas de ocio y de ejercicio, creando de esta forma, el mejor clima para que los pacientes se sientan como en casa.

Este nuevo centro de desintoxicación se suma a las otras instalaciones de terapia ambulatoria e ingreso disponibles como centro de adicciones en Mairena del Aljarafe.

Con esta nueva apertura, CAS da un paso más, en su larga trayectoria, para ofrecer los mejores servicios terapéuticos en el ámbito de las adicciones.

Diego Ruiz Curiel, director terapéutico de CAS manifiesta: "Ser terapeuta en adicciones, o dirigir un centro de estas características no es nada sencillo. Se requieren muchos años de formación, muchos años de experiencia con buenos y malos momentos, se requiere de una gran dosis de humildad y de ética en el trabajo, un gran componente empático, poco amor al dinero fácil y no caer jamás en una imagen narcisista que haga del terapeuta alguien temerario.

La adicción no es un asunto que se deba tomar a la ligera y menos aún cuando hay familias en un estado de necesidad absoluta que buscan desesperadamente una solución frente a la adicción.

Es necesario andar con cuidado e informarse, ya que en este ámbito el intrusismo y el engaño están a la orden del día."

Acerca de Centro de adicción Sevilla

Con profesionales con más de 25 años de experiencia en este sector, Centro de desintoxicación Sevilla está especializado en el tratamiento de adicciones, siendo un centro líder de referencia en Andalucía. Ofrecen terapias especializadas en desintoxicación de drogas, alcohol, ludopatía o nuevas tecnologías.

Cuenta con servicio tanto de ingreso inmediato como ambulatorio.

Los ingresos, los realizan en dos Comunidades Terapéuticas, ambas con unas instalaciones que hacen sentir a los pacientes como en casa, garantizando la máxima discreción y privacidad, así como poniendo a su disposición las calidades necesarias para hacer posible la recuperación.

El Servicio Ambulatorio y centro de día es flexible y adaptado a las necesidades de cada paciente, para aquellos que necesitan afrontar la adicción sin alejarse de su vida académica, laboral o familiar.

En Centro de Adicción Sevilla apuestan por una exitosa recuperación a través de un método exclusivo basado en la escucha activa y el desarrollo de nuevos hábitos, donde terapia, familia, ocio y tiempo libre, se conjugan para ofrecer una programación terapéutica completamente adaptada e individualizada.

Son ya más de 900 familias las que han confiado en CAS para afrontar estas situaciones difíciles. Gracias al trabajo del centro y el esfuerzo y ganas de salir adelante por parte de los pacientes han conseguido recuperar la vida de muchas personas y devolver una sonrisa a sus familiares.

No hay mayor recompensa que ver de nuevo a una familia feliz.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.