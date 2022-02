La revolución del mercado de préstamos personales online está aquí Los ciudadanos recurren a internet a la hora de obtener el dinero rápido Redacción

@DiarioSigloXXI

viernes, 4 de febrero de 2022, 12:07 h (CET) En un momento en el que la incertidumbre económica se encuentra en boca de todos los ciudadanos, no es de extrañar que estos últimos estén buscando alternativas para poder superar las primeras semanas del año con éxito. A falta de aumentos de sueldo o cambios de empleo que proporcionen mayor seguridad financiera a sus respectivas familias, cada vez más personas están contemplando la posibilidad de hacerse con un crédito. Gracias a la figura del préstamo, los españoles no solo pueden respirar más tranquilos a la hora de afrontar los distintos gastos mensuales, sino que también pueden permitirse caprichos que parecen impensables en la actualidad.

Si es tu caso, con total probabilidad desconocerás qué medios son los más recomendables en estos momentos para obtener dinero fácil en cuestión de minutos. Dadas la situación epidemiológica, que imposibilita en muchas ocasiones los encuentros presenciales, y la clausura de sucursales bancarias en favor de la tecnología, el simulador de créditos se ha erigido en una de las revelaciones de internet. Prueba de ello es el comparador de préstamos Lendo, que colabora con multitud de entidades financieras. ¿Quieres saber más al respecto? A continuación, te explicamos todo lo que necesitas conocer.

La búsqueda de créditos nunca había sido tan fácil

Tal y como hemos mencionado al comienzo de este artículo, numerosos bancos se han decantado por cerrar sus respectivas sucursales con el fin de impulsar la relación cibernética con el cliente. Asimismo, no hay que pasar por alto que la vuelta a la normalidad continúa siendo una utopía y que, por lo tanto, las citas presenciales siguen sin ser factibles en la actualidad. Todos estos motivos han provocado que los ciudadanos recurran a internet a la hora de obtener el dinero rápido que tanto ansían quienes atraviesan un bache económico.

No obstante, este cambio de rumbo que ha tenido lugar en los últimos años no es indicativo de que se trate de un proceso largo y complejo como el de antaño. Si por algo se caracteriza el comparador de préstamos Lendo es por su accesibilidad, ya que únicamente necesitas facilitar una serie de datos en su formulario online para que las entidades colaboradoras conozcan tu perfil y comiencen a luchar por ti como futuro prestatario. Ni que decir tiene que el citado procedimiento supone un ahorro de tiempo y dinero cuando menos considerable.

Ofertas sin compromiso

Entre los distintos bancos a los que tienes acceso, encontramos los siguientes: Santander Consumer Finance, SoYou, Younited Credit, Fidinda, Ibancar y Creditea. Independientemente de la entidad por la que te acabes decantando, debes saber que no estás en la obligación de aceptar alguna de las ofertas que estas últimas te hagan llegar.



El principal objetivo de Lendo pasa por que compares las solicitudes sin ningún tipo de presión por parte de la plataforma y los prestamistas. De igual manera, es importante que seas conocedor de que no puedes aspirar a los créditos si careces de la mayoría de edad en España. Asimismo, tendrás que adjuntar una cuenta bancaria y otra de correo electrónico con el fin de facilitar al máximo el proceso de búsqueda y la recepción del dinero. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.