Nueva colección primavera verano 2022 de Lolitas&L

Según publicó la revista especializada en moda Vogue, las tendencias de la primavera verano 2022 engloban prendas muy variadas.

Esto incluye colores y estampados diversos como los que será posible encontrar en la nueva colección de primavera para mujer de Lolitas&L, una empresa que se dedica a la moda femenina desde hace 30 años.

La idea en la firma Lolitas&L, tanto en esta nueva colección como en las tantas otras que han presentado a través de los años, es ofrecer un total look a sus clientas. El estilo de moda que impulsan es alegre, desenfadado, colorido y con diseños cargados de personalidad.

¿Cuáles son las tendencias de la colección primavera verano de Lolitas&L? En lo que se refiere a la moda, no hay un solo tipo de mujer, sino una variedad de estilos. Es por eso, que la nueva colección de Lolitas&L se segmenta, al menos, en cinco corrientes distintas. No hay dudas de que, en la próxima temporada, las clientas de la tienda tendrán múltiples opciones para elegir.

La primera tendencia será de estilo safari, con colores tierra, verde militar, naranja quemado y estampaciones que recuerdan al camuflaje sahariano. La segunda, en cambio, es de inspiración marinera e incluye colores vinculados al mar, como el azul marino, que se combinan con el blanco y con los tejanos, algunos de los cuales vienen con rayas.

Como no hay primavera sin flores ni colores intensos, otra de las tendencias de la nueva colección es, justamente, la floral. Aquí predominan los estampados Liberty y los colores son más fuertes, decididos y vivos, como manda esta época del año.

A su vez, una de las tendencias más llamativas dentro de las que tiene preparadas Lolitas&L es la étnica, caracterizada por estampaciones de inspiración centroamericana que incluyen dibujos geométricos y flecos. El blanco y el negro están presentes, pero también hay colores llamativos creados con tintes naturales.

La nueva colección también incluye el estilo comfy Comfy es una deformación de la palabra confortable en inglés y se utiliza para definir el estilo de las personas que a la hora de vestir privilegian la comodidad. Dentro de las tendencias primavera verano de Lolitas&L también hay espacio para este tipo de indumentaria de inspiración deportiva.

La comodidad, sin embargo, no necesariamente es sinónimo de descuido o falta de estilo. Con algunos toques, estos looks pueden elevarse. Por ejemplo, prendas como las sudaderas con estampados animal print o los pantalones de felpa con piedras de strass o lentejuelas pueden ser utilizadas para componer un look que se inscriba dentro del sporty chic.

En Lolitas&L hay opciones de moda para todo tipo de mujeres que, dentro de la nueva colección primavera verano, podrán elegir entre una variedad de estilos y tendencias actuales e innovadoras que representan al espíritu femenino de distintas maneras.