Un año después de su lanzamiento, caras conocidas ya visten con prendas de Maiwa

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Asociarse con situaciones que llenan de buenos momentos como las reuniones con los amigos y con lugares maravillosos como la playa o con ciertos momentos del año como el verano es el logro de algunas marcas.

Esto es lo que ha sucedido con la firma de la Raspa, Maiwa, la cual lleva solo un año en el mercado de la moda, pero ya ha experimentado un gran crecimiento. La tienda fue fundada en Galicia, especializada en la venta de sudaderas, camisetas y polos de diseño propio que próximamente verá aumentado su catálogo con nuevas prendas que serán las protagonistas de muchas historias de verano.

Su logo característico, la Raspa, es para los consumidores un sinónimo actual de vacaciones y diversión. Además, todas las prendas tienen, por su temática, un aire marino que hacen que la persona se desconecte de su rutina diaria y conecte con un mar de felicidad. La Raspa fue elegida por los creadores de la marca porque se asocia con la suerte y la libertad y también porque se trata de un recurso reutilizable.

Algunas celebridades ya han llevado prendas de Maiwa En su breve e intensa historia, Maiwa llegó con su amplio catálogo a un grupo de celebridades que adoptaron a la marca como una de sus favoritas. Tal es el caso de la empresaria Amelia Bono, los jinetes de renombre internacional como Carolina Villanueva, José Bono y Juan Matute y el actor Adrián Pedraja. La insignia de la raspa también cautivó a varios integrantes del mundo de la televisión como el presentador Álvaro de la Lama y las participantes Ofelia de Masterchef y Natalia de Operación Triunfo.

Lo que une a todas estas caras famosas con Maiwa es que se trata de gente positiva, alegre y luchadora que ponen todo su esfuerzo en conseguir los sueños y metas que persiguen. Se puede ver a cada uno de ellos con productos de la Raspa, los cuales se pueden encontrar en el sitio web de la marca.

En esos grupos de prendas, además de los polos, las sudaderas y las camisetas, es posible encontrar chalecos y otros complementos. Hay gorros de agua y de punto para el invierno, también hay distintos modelos de gorras para usar en los días de sol, además próximamente el catálogo disponible se verá aumentado con muchas novedades.

Maiwa trabaja bajo el método de slowbrand Por el uso que los consumidores dieron a las prendas de Maiwa, la marca está hoy asociada al verano y a la playa y a la conexión de su día a día con la alegría y felicidad. Sin embargo, esos no son los únicos valores que impulsa la empresa. Desde el comienzo, los fundadores de la tienda decidieron constituir una slowbrand, es decir, una marca que provea de buenos productos a sus clientes sin resignar el cuidado del medioambiente.

En esta línea, es importante que los clientes comprueben bien su talla antes de realizar una compra porque Maiwa no genera un gran stock de prendas para evitar sobrantes, desperdicios extra y contaminación. De todas formas, los cambios de las prendas se pueden llevar a cabo hasta 30 días después de la compra, el doble del plazo legal con el que trabaja la mayoría de las compañías de moda.

Maiwa, la marca de la raspa, experimentó un año de gran crecimiento y llegó a ser la favorita de muchas celebridades. Todo esto fue posible sin dejar atrás los valores de la sostenibilidad con los que fue creado el emprendimiento.

