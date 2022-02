Global Oltenia resuelve dudas acerca de las reformas integrales Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Cualquier persona desea habitar una vivienda con todas las comodidades y adaptada a sus necesidades. Cuando no se cuenta con ello, lo mejor que se puede hacer es optar por una reforma integral que contemple una transformación total, incluyendo los espacios tanto interiores como exteriores.

Para llevarla a cabo es necesario acudir a una empresa cualificada que ofrezca asesoría y que cuente con personal especializado en el área. Por ejemplo, quienes necesiten reformas integrales Madrid pueden elegir a Global Oltenia, pues es una referencia en la capital gracias a su amplia trayectoria en el mercado.

Reformas integrales en Madrid: qué incluyen exactamente Es mucha la gente que quiere realizar una reforma integral, pero que desconoce algunos datos básicos. Es importante tener en cuenta factores como qué incluye una reforma, cuál es el presupuesto que se debe tener o cuánto tiempo tarda. En ese sentido, Global Oltenia aclara todas las dudas al respecto.

Una reforma integral incluye todo lo relacionado con albañilería, electricidad, fontanería, carpintería, pintura de interiores y exteriores, aislamiento térmico y acústico, ventilación, cambio de ventanas, entre un sinfín de cosas más.

El momento ideal para realizar una reforma de vivienda depende de las necesidades individuales. Por lo general se realiza cuando una casa, piso o apartamento se encuentra en mal estado. Sin embargo, también se puede hacer cuando se desea remodelar todos los espacios y adaptarlos a las nuevas tendencias.

Presupuesto para hacer una reforma integral Son muchos los factores que se tienen en cuenta a la hora de elaborar un presupuesto para un cliente que esté interesado en realizar una reforma integral de su vivienda. Algunos ejemplos serían las áreas a reformar, el tamaño del inmueble y la calidad de los materiales a utilizar.

Dependiendo de la solicitud del cliente los precios pueden variar, pero el precio aproximado ronda los 390 euros/metro cuadrado o 9.800 euros iniciales en un piso de tamaño pequeño.

Algo que cualquier propietario necesita saber antes de hacer una reforma integral es cuánto tiempo lleva la ejecución de la misma. Obviamente, esto también depende del tamaño del inmueble y de las áreas a reformar. No obstante, desde Global Oltenia indican, para que el cliente se haga una idea, que una reforma estándar requiere, como mínimo, un mes y medio.

Global Oltenia asegura que quienes acudan a sus servicios de reforma integral tendrán la mejor relación calidad-precio. Además se ofrece un servicio de garantía tras la culminación del trabajo, para poder solventar cualquier incidencia que pueda tener lugar después de la reforma.

