¿Canapé, cama abatible o dormitorio puente? Las opciones de una tienda de muebles en Les Franqueses para aprovechar el espacio

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El dormitorio es una de las áreas de la casa a las que se dedica mayor esfuerzo a la hora de decorar. Se trata de un espacio donde las personas que la habitan deben sentir el máximo confort y comodidad.

Contrariamente a lo que muchos piensan, una habitación de pequeñas dimensiones puede ser igual de cómoda que una de más espaciosa. Para conseguirlo, existen opciones que permiten aprovechar al máximo el espacio, como las camas canapé, abatibles o puente. Solo hace falta contar con expertos como los de Martbert mobles, la tienda de muebles en Les Franqueses, que puede asesorar sobre la opción más recomendable para cada hogar.

¿Qué diferencias existen entre dormitorio canapé, dormitorio abatible y dormitorio puente? Sacarle partido a un dormitorio pequeño es posible gracias a Martbert mobles. Sus opciones de muebles para espacios reducidos ayudan a aprovechar al máximo cada centímetro del lugar, sin olvidar el estilo y la comodidad. Las camas canapé, abatibles y puente son una buena alternativa, pero a veces resulta difícil tomar una decisión acertada sobre cuál escoger. Es por ello que se hace necesario determinar las diferencias entre cada una de ellas.

Con las camas canapé se puede aprovechar el espacio debajo de la cama. De esta manera, se cuenta con una mayor organización del dormitorio sin tener que utilizar gran cantidad de estantes o armarios. Para tener acceso a este compartimiento, se suele levantar la placa del colchón.

En el caso de las camas abatibles, estas se recogen por completo cuando no se están utilizando, proporcionando una mayor amplitud al lugar. Pueden componerse de cajones o armarios a su alrededor o únicamente del mueble plegable.

Por su parte, en el dormitorio puente la cama queda posicionada en el centro, rodeada de una estructura de muebles con forma de puente. Este tipo de distribuciones permite aprovechar por completo el espacio de la pared.

Martbert mobles, una tienda de muebles en Les Franqueses que proporciona un alto nivel de bienestar Esta empresa de muebles situada en Les Franqueses está comprometida con brindar a sus clientes el mejor diseño de su hogar. Para ello, cuenta con un catálogo repleto de creaciones de los fabricantes más conocidos en España, todas ellas elaboradas con materiales de primera calidad.

Uno de sus objetivos es poder atender a todo tipo de clientes. Para ello, ofrece la opción de financiar la compra. De este modo, asegura que la adquisición del mobiliario no sea una carga para los usuarios. Todo ello la ha llevado a contar a día de hoy con más de 10.000 clientes satisfechos con los resultados del servicio y la atención, posicionándola entre las más elegidas de la zona.

