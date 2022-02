La importancia de la formación básica en primeros auxilios de los empleados para las empresas Emprendedores de Hoy

viernes, 4 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

El entorno laboral es un espacio que necesita medidas de seguridad y sanidad que aseguren el bienestar de todas las personas implicadas en el desarrollo de la ocupación. El soporte vital básico es una estrategia que debe tener cada vez más presencia en organizaciones de cualquier tipo.

Coach RCP Formación es una entidad especializada en ofrecer cursos de formación sanitaria 100 % bonificables a empresas de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo. También disponen de desfibriladores DEA y DESA en modalidad de renting, alquiler y venta.

Casos en los que la formación básica en primeros auxilios de los empleados puede ser útil para las empresas Tener el conocimiento adecuado puede salvar una vida, así que recibir formación básica en primeros auxilios tendría que ser la regla y no la excepción en todo tipo de ambiente laboral. Cada día, las empresas se exponen a que dentro de sus instalaciones se den infortunios con sus trabajadores.

Establecer prioridades es esencial y la salud siempre será parte sustancial de todo, por lo tanto, recibir asesoría en este tema, además de elementos como desfibriladores, es más que relevante. Nadie está exento de padecer arritmias o paros cardíacos y la rapidez en el tratamiento de primeros auxilios puede significar la diferencia entre la vida y la muerte.

Un empleado que está formado en este aspecto sabe responder de forma más adecuada y conveniente, al tiempo que posibilita que el parte médico sea más esperanzador para el paciente afectado. Invertir en salud siempre será oportuno y propaga en los empleados la convicción de sentirse respaldados por el empleador ante cualquier eventualidad. Tener un buen botiquín con implementos adecuados no es una opción, es lo imprescindible.

Salvar vidas en el lugar de trabajo a través de la formación básica sanitaria Coach RCP Formación brinda una formación homologada según las normativas de las distintas Comunidades Autónomas en primeros auxilios, Soporte Vital Básico (SVB), Soporte Vital Avanzado (SVA) y uso del desfibrilador externo automatizado (DEA y DESA). De la misma forma, se realizan cursos online y presenciales de formación sanitaria que son bonificables para empresas y autónomos. También tienen en su catálogo de productos: baterías, electrodos para adultos y pediátricos, packs de cardioprotección, renting y mantenimiento del equipo desfibrilador. Todas las empresas puede implementar esta enseñanza, sean grandes, medianas o pequeñas, y tendrán el curso gratuito con la opción de adquirir el desfibrilador mediante renting de 40 euros.

Que cada empleado tome un curso de primeros auxilios y soporte vital básico es ahora posible gracias a estrategias como la presentada. Aplicar este saber puede cambiar una situación, propiciando que pase de ser caótica a tratable. Tomar responsabilidad frente a estas situaciones que pueden ocurrir en cualquier momento tendría que ser la norma general, ya que el cuidado de una vida siempre será indispensable.

