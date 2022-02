Franquicias de comida especializada en arroces y paellas Tu Paella En Casa, alta rentabilidad Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 18:21 h (CET)

La gastronomía española atrae multitud de turistas de todo el mundo durante todas las épocas del año. Además, su fama es tan grande que esta comida no deja indiferente a nadie.

La apertura de un restaurante puede resultar una muy buena idea para aquellas personas que quieran emprender y ser exitosos, aunque para ello puede que se necesite una suma de dinero significativa. No obstante, hay alternativas accesibles y franquicias rentables como las de Tu Paella En Casa, la cual está especializada en paellas y arroces al estilo valenciano, unos platos muy solicitados por sus exquisitos sabores.

Franquicia rentable para alcanzar la independencia económica Son muchas las personas que desean alcanzar su independencia económica, pero no saben cómo o no tienen el dinero suficiente para hacerlo. En ese sentido, las franquicias rentables de Tu Paella En Casa se convierten una alternativa idónea para aumentar los ingresos con una inversión baja.

Para iniciar con una de estas franquicias se requiere de un canon de entrada de 11.500 euros y una inversión total de 17.700 euros más IVA, según información suministrada por la empresa, un dato que resulta esencial conocer y que permite tomar una decisión concreta.

La franquicia de comida ofrece apoyo al 100 % a las personas que decidan emprender por primera vez, acompañándolas en todo el proceso. Tener un restaurante establecido no es un limitante para sumarse a este proyecto para darle más agilidad a su negocio vendiendo exquisitas paellas y arroces para llevar o de forma online.

¿Qué se necesita para ser un franquiciado de Tu Paella En Casa? Para tener un negocio de venta de comida, como una franquicia de Tu Paella En Casa, se requiere tener experiencia en el sector o por lo menos interés de adquirir conocimientos. Además, se deben tener algunas cualidades como por ejemplo, saber relacionarse con la clientela y tratarla con mucha empatía, saber gestionar con habilidad una cartera de clientes y tener capacidad para hacerle seguimiento a los pedidos online o en punto de venta. Adicional a eso, la edad ideal para ser un franquiciado es entre 28 y 60 años.

Quienes decidan iniciarse en este proyecto recibirán una formación inicial y constante, su propia web de pedidos, packaging de la marca, recetario, ayuda en búsqueda de financiación, entre otras cosas más.

Tener un negocio propio es algo que la mayoría de los seres humanos desean materializar, para lograrlo se necesita pasión, compromiso y mucha constancia. Tu Paella En Casa es una alternativa a la que pueden optar quienes deseen mejorar sus ingresos y que a la vez tengan poco capital de inversión. Para ser franquiciado se debe entrar a la web de la empresa y llenar un formulario para recibir un dosier.

