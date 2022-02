La importancia del cuidado de dientes durante el embarazo, por Clínica Sanzmar Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 18:01 h (CET)

Durante el embarazo se dan diferentes cambios físicos y hormonales en el cuerpo de la mujer para crear las condiciones adecuadas para llevar en el vientre a un bebé durante 9 meses.

Estos cambios pueden ocasionar inflamación, sensibilidad y enrojecimiento de las encías, así como la descomposición del esmalte dental. Por eso, es necesario que las gestantes acudan a controles odontológicos que le permitan mantener su salud bucodental. Una gran opción para el cuidado de dientes durante el embarazo es la Clínica Sanzmar, ya que cuenta con especialistas en todas las áreas de la odontología y ofrece tratamientos eficaces.

La forma ideal de cuidarse los dientes durante el embarazo Los cambios hormonales que ocurren durante el periodo de gestación pueden producir problemas de salud si no se tienen los cuidados adecuados. Estos cambios también afectan las encías y los dientes, ya que durante la gestación se produce un aumento del flujo sanguíneo, lo cual produce inflamación y sensibilidad en las encías, que de no tratarse puede conllevar enfermedades periodontales.

De igual forma, la saliva se hace más ácida y esto junto, con los vómitos matutinos característicos durante el primer trimestre del embarazo, son capaces de causar la descomposición del esmalte de los dientes. Por eso, es necesario que durante esta etapa las mujeres mantengan hábitos de higiene y acudan a dentistas para tener revisiones bucodentales. En la Clínica Sanzmar, son especialistas en el cuidado dental durante el embarazo, por lo cual pueden ofrecer a las pacientes revisiones integrales, consejos para el cuidado bucodental y tratamientos efectivos ante cualquier problema que se presente durante esta etapa.

El embarazo y los servicios dentales de la Clínica Sanzmar La Clínica Sanzmar es un centro odontológico con amplia experiencia en el cuidado bucodental que se caracteriza por ofrecer a sus pacientes soluciones estéticas y de salud gracias al equipo de dentistas con el que cuentan. Hay especialistas en todas las áreas de la odontología, por lo cual pueden tratar cualquier patología que afecte la zona de la boca. De la misma forma, los dentistas de la clínica son expertos en el cuidado bucodental que deben tener las embarazadas, a la cuales guían durante todo el proceso de gestación y ofrecen limpiezas dentales para eliminar la placa o el sarro que pueden generar enfermedades graves.

En la Clínica Sanzmar son especialistas en las medidas de higiene y el cuidado bucodental que deben tener las mujeres durante el embarazo. Por eso, pueden ofrecerles revisiones periódicas, limpiezas dentales y otros servicios que les permitirán evitar problemas de salud bucodental.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.