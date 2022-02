Gustavo Novo Disegno brinda un servicio de interiorismo textil para recuperar, renovar y tapizar los muebles del hogar Emprendedores de Hoy

Permitiendo dar una vida nueva a los artículos que forman parte de la vida de una persona y que, generalmente, tienen un valor sentimental, los retapizados de muebles antiguos se establecen hoy en día como una de las principales tendencias en la decoración vintage del hogar.

No obstante, el proceso de retapizado no es sencillo, requiere de conocimiento y sentido del arte para lograr un resultado estético adecuado y también una pieza que pueda ser conservada durante el mayor tiempo posible.

Ante esto, los profesionales de Gustavo Novo Disegno se han consolidado en el mercado por brindar un servicio de interiorismo textil que permite a las personas recuperar y renovar los muebles de su hogar u oficina de forma efectiva.

Motivos por los que retapizar muebles antiguos El tapizado de muebles es una de las alternativas más frecuentes cuando se desea renovar sillones, muebles de exterior o sillas. Si bien en algunos casos influye notablemente la estructura del mueble, en la mayoría es posible recuperarlos sin problemas.

Entre las principales razones para llevar a cabo el retapizado de muebles antiguos, destacan la necesidad de realizar una nueva decoración. A medida que aparecen nuevas tendencias, el estilo actual del hogar puede parecer anticuado y dentro del proceso de transformación, los muebles juegan un papel fundamental.

En la mayoría de los casos sucede que los muebles tienen un importante valor sentimental, por lo que realizar un retapizado permite conservarlo por mayor tiempo, al tiempo que supone un ahorro de dinero, ya que en lugar de comprar nuevos muebles es posible contratar un profesional que realice un trabajo artesanal y garantice resultados de alta calidad.

Adicionalmente, este proceso de retapizado permite a las personas elegir el estilo deseado para sus muebles acorde a sus necesidades y presupuesto, lo que proporciona una mayor ventaja.

Experiencia y calidad en un equipo profesional El proceso de retapizado conlleva herramientas y pasos complejos que solo pueden ser desarrollados por un profesional que lleva a cabo un trabajo artesanal y que tenga la capacidad de orientar a cada uno de sus clientes en el proceso de renovación para obtener resultados de la mejor calidad. En este contexto, Gustavo Novo Disegno se ha caracterizado por brindar opciones únicas y de calidad en retapizados, así como también otras alternativas como estores enrollables, venecianas de madera y cortinas verticales.

El trabajo de un equipo de profesionales altamente capacitados permite llevar a cabo el proceso de retapizado artesanal, brindando una nueva apariencia a los muebles antiguos de cualquier hogar. Con más de 15 años de experiencia en la industria y un amplio reconocimiento, el equipo de Gustavo Novo Disegno se ha consolidado como una de las principales alternativas de quienes buscan renovar y recuperar muebles antiguos a través de retapizados.

