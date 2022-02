Compliance Deportivo, la formación en IMQ Ibérica Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:35 h (CET)

Este sector no ha dejado de ser víctima de algunas irregularidades, pese a los avances de la tecnología y su aplicación para optimizar el cumplimiento de las normas de algunos deportes. Algunos de los casos más comunes son la violencia deportiva, corrupción interna, doping o blanqueo de capital, dejando en tela de juicio el funcionamiento que deberían tener las entidades deportivas. En segundo plano, el cumplimiento de las normas en el desempeño de las disciplinas.

En IMQ Ibérica se ofrece el curso de Compliance Deportivo con el propósito de enseñar la normativa de algunos deportes, el “fair play” deportivo, así como la regulación de este sector en disciplinas más específicas como el ciclismo, baloncesto y fútbol.

Objetivos del curso de Compliance Deportivo Para quienes deseen especializarse sobre el cumplimiento de las normas en el ámbito deportivo, es necesario adquirir el conocimiento de la regulación de este sector, tanto de forma genérica como de forma particular en algunas disciplinas.

En este curso, se imparte material relacionado con las normativas y reformas que han tenido los últimos estatutos legales del Código Penal y circulares de la Fiscalía General del Estado en relación con las conductas que pueden generar ilícitos penales, un material de aprendizaje obligado que debe manejarse en todo el sector deportivo.

Además, se aprende a identificar las conductas que pueden derivar una imputación penal a estructurar el Compliance Corporativo, a través de un sistema de gestión y sobre el establecimiento de controles para determinadas disciplinas. Los objetivos que se logran con los conocimientos adquiridos en este curso proveen las herramientas necesarias e idóneas para quienes quieran hacer cumplir las normativas establecidas de una manera honrada y justa.

¿Quiénes pueden realizar este curso? Este curso va dirigido a los profesionales que deseen mejorar o complementar su currículum para agilizar el proceso de admisión a una empresa que tenga relación con los contenidos impartidos en la formación. También a quienes deseen enfocar su carrera o especializarse en las áreas que se mencionan durante la el curso, a los que necesiten iniciar o ampliar sus conocimientos y habilidades en el cumplimiento de las normativas deportivas, para los gestores, ejecutivos y directivos que necesiten ampliar o actualizar sus conocimientos o para cualquier profesional que desee formarse sobre el cumplimiento de las normativas deportivas de forma genérica o relacionada con una disciplina deportiva en específico.

Reconocido en España por la excelencia académica de sus cursos, IMQ Ibérica imparte un programa de formación muy completo de Compliance Deportivo de forma virtual o presencial. Para mayor información relacionada con los costes o detalles sobre el programa de estudio puede consultarse su página web.

