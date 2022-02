Servicios de diseño web Málaga de la mano de Necotec Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:16 h (CET)

Las páginas webs se han convertido en herramientas de gran utilidad para las empresas, ya que estas les permiten ofrecer a sus clientes sus productos y servicios en todo momento. Necotec es una empresa española que cuenta con especialistas en diseño web Málaga que utilizan el gestor de contenidos WordPress para crear sitios online a través de plantillas profesionales.

A su vez, estos hacen páginas que se adaptan a las medidas del cliente, es decir, a su modelo de negocio, imagen corporativa, etc.

El servicio de diseño de páginas web en Málaga El desarrollo y diseño web, hoy en día, está presente en todas las áreas de negocio, desde la salud y la educación hasta el sector de construcción, tecnología y aeronáutica. Esto se debe a que las páginas webs pueden ofrecer una experiencia al cliente completa, las 24 horas del día, desde cualquier lugar y momento. El crear estas páginas de forma profesional y optimizada es el trabajo de Necotec, una marca que cuenta con diseñadores y publicistas profesionales que ofrecen sus servicios en Marbella.

Necotec realiza páginas webs de dos maneras, la primera a través del gestor de contenidos WordPress y la segunda es a la medida del cliente. Los sitios creados con WordPress tienen como ventaja el contar con numerosos plugins y plantillas profesionales que permiten hacer una web más atractiva, que esté mejor posicionada, etc. Por otra parte, las webs hechas a la medida son creadas desde 0 y toda su funcionalidad y estilo son totalmente personalizados para diferenciarse de la competencia y adaptarse mejor al negocio digital.

Las ventajas de las webs de Necotec respecto otras páginas de internet En muchas ocasiones, los autónomos y agencias suelen realizar la funcionalidad y estilo de una web sin tener presentes factores como el posicionamiento o la calidad del dominio. Las páginas que realiza Necotec se diferencian de su competencia porque tienen presentes cada uno de los puntos clave que son necesarios para crear una web óptima.

En primer lugar, estos realizan sitios responsivos, es decir, que se pueden adaptar a cualquier dispositivo móvil u ordenador. En segundo lugar, ofrecen servicios de alojamiento en internet con buenos dominios y copias de seguridad constantes para evitar el riesgo de pérdida de información. Además, Necotec trabaja con posicionamiento SEO y SEM, dos áreas fundamentales en el mundo digital para que un negocio incremente sus probabilidades de atraer nuevos usuarios a través de los motores de búsqueda. Esta marca también incluye, en el paquete de diseño web, estadísticas en tiempo real, asesoramiento profesional, mantenimiento periódico, etc.

Necotec ofrece servicios de diseño web a las pequeñas, medianas y grandes empresas de Málaga, con el objetivo de ayudarles a crear una mejor experiencia para sus clientes y, al mismo tiempo, aumentar su reputación en internet.

