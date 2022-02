La Ciencia de Jaun, el portal que dispone del Libro Efemérides Científicas de Febrero Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:08 h (CET)

La Ciencia de Jaun es un portal científico y tecnológico dedicado a la divulgación de conocimientos para que la familia pueda aprovecharlos de manera didáctica. Para lograr ese objetivo, dispone de una serie de herramientas comunicacionales para despertar el interés de la audiencia por estos temas de forma divertida.

Una de esas herramientas es el blog del propio portal que contiene información relevante sobre diversos temas de ciencia y tecnología. También posee una aplicación para el sistema operativo Android, con juegos didácticos para mejorar la capacidad mental con juegos de adivinanzas, diccionarios y simbología son otros de esos instrumentos didácticos.

El libro de Efemérides Científicas Otra fórmula que ha encontrado el portal la Ciencia de Jaun es la de las efemérides. La divulgación de fechas relacionadas con acontecimientos de la ciencia y la tecnología lo hace de manera divertida y relajada. La idea es que sea un contenido ideal para compartir con todos los miembros de la familia.

Las efemérides se representan de manera jovial, acompañadas por un chiste que se puede compartir con los más pequeños de la casa. Ahora esas efemérides se han editado en libros con una presentación adecuada para personas de cualquier edad. La Ciencia de Jaun ha sacado ya el libro de las Efemérides Científicas de Febrero.

Los libros de efemérides siguen la filosofía de la tienda de La Ciencia de Jaun, ya que son productos creados para despertar la curiosidad científica de adultos y niños e invitarlos a que profundicen en este tipo de conocimientos a partir de datos que asimilan de manera divertida. Todos los artículos del e-commerce ayudan a ahondar en este tipo de información.

Un libro original, educativo y divertido Los editores de La Ciencia de Jaun han señalado que el libro de Efemérides de Enero ha tenido una gran receptividad dentro del público, no solo en la tienda de la propia página sino también a través del marketplace de Amazon. El libro de las Efemérides Científicas no es la primera experiencia editorial para ellos.

Apenas en diciembre pasado lograron un hito importante con la edición y puesta a la venta del libro ‘Martín el científico’, un libro que narra las aventuras de un pequeño de 9 años que se divierte todos los días con sus amigos y familia con temas alrededor de la ciencia. Antes de este también habían editado ‘La extraordinaria aventura de Arobi’, sobre una pequeña inventora precoz y apasionada por la ciencia.

Ahora con las Efemérides Científicas de Febrero, la Ciencia de Jaun pretende seguir divulgando la ciencia de manera original. Enseñar a la gente que aprender ciencia contribuye a mejorar la calidad de vida de las personas y de la comunidad y con esta obra, aseguran los editores, la familia tiene la oportunidad de compartir conocimientos a través del humor.

