Juan Faro inaugura un centro privado de fitness en Madrid y lanza una app de fitness personalizada

jueves, 3 de febrero de 2022, 13:36 h (CET)

El mundo del fitness es para muchas personas un simple pasatiempo, pero para otros es toda una pasión. Este último es el caso del culturista Juan Faro que, después de una prometedora carrera de funcionario formando parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, ha decidido dedicarse de forma exclusiva al fitness y a las redes sociales.

Se trata de un joven empresario gallego de 33 años que ha comenzado a construir una carrera en el culturismo, donde ha logrado alcanzar reconocimientos muy importantes a nivel nacional e internacional, además de consolidar una gran comunidad de seguidores en sus redes y llevar adelante una serie de proyectos ambiciosos a la par que interesantes.

Profesional del fitness, influencer y empresario de éxito Conocido en las redes sociales y en el mundo del fitness como Juan Faro PRO, es un joven español que se ha convertido en todo un profesional del culturismo, pero que además es todo un exitoso empresario e influencer de lifestyle y principalmente de deporte. Durante los últimos años, se ha dedicado no solo a esculpir su cuerpo a través del ejercicio intenso, sino también a crear un alto nivel de engagement en sus redes sociales. De hecho, ya son cientos de miles de seguidores los que ha logrado acumular en sus perfiles de Instagram y YouTube.

A través de sus redes comparte a diario sus rutinas y parte de su día a día. Su contenido ha generado un considerable flujo de interacción y contratación, por lo que su marca personal se encuentra ahora mismo en ascenso.

Colaboraciones y proyectos La amplia influencia que Juan Faro ha tenido en redes sociales ha llamado la atención de una variedad de marcas de automoción, ropa, joyería, alimentación y otros sectores, que confían en él como reclamo y embajador, posicionándose como uno de los n.º 1 en ventas.

Pero, además de ser colaborador de marcas importantes, también ha sido modelo de lifestyle en varias ocasiones para una variedad de distintas firmas de moda. Actualmente, Juan Faro tiene en desarrollo proyectos personales muy trascendentes. Entre ellos, los dos más importantes de apuesta profesional: su propio centro privado de entrenamiento de alrededor de 1.200 m2 en el cual se ofrecerá una experiencia de 360º de fitness, ocio y lifestyle, y el segundo es una app de entrenamiento y nutrición en la que ofrece diferentes tipos de rutinas, alimentación fitness personalizada y tienda online.

La trayectoria de Juan Faro es la de un joven exitoso que se ha convertido en una referencia, no solo en el mundo del fitness, sino también el de las redes. Para conocer más acerca de sus proyectos y de su día a día, solo hay que seguir cualquiera de sus perfiles en Instagram, YouTube y Facebook.

