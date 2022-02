Casas que aumentan un 60 % el bienestar de las personas, de la mano de PAM-POL Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 13:38 h (CET)

Un hogar es considerado como aquella propiedad que está diseñada y construida para ofrecer a una persona comodidad, bienestar saludable e incluso alegría. Sin embargo, para poder disfrutar de un hogar de ese estilo es necesario que esté construido por profesionales del sector arquitectónico.

PAM-POL es una empresa que cuenta con especialistas en la construcción de viviendas de lujo en Valencia que aumentan hasta en un 60 % el bienestar de sus propietarios. Estos, además, cuentan con un certificado well, un sistema de puntuación que determina si una propiedad ofrece salud y confort a sus residentes.

Viviendas que ofrecen mayor confort y bienestar saludable a sus propietarios PAM-POL es un despacho de arquitectura en Valencia que se ha especializado en el diseño mediterráneo para la construcción de viviendas más alegres y llenas de vida. Este diseño está comúnmente asociado al tratamiento de la luz y el aire, es decir, cada uno de sus espacios es creado para dejar pasar una cantidad de luz solar considerable. A esto se le suman colores naturales y una decoración relajada que tiene como objetivo aumentar el confort y las ganas de vivir del propietario.

Actualmente, los profesionales de PAM-POL realizan sus construcciones basándose en este concepto para ayudar a sus clientes a conseguir una buena salud física y emocional. Para lograrlo, cuidan cada detalle en el momento de diseñar y desarrollar la vivienda. De igual manera, estos son expertos en el uso de materiales y métodos de construcción que permiten la realización de zonas arquitectónicas más abiertas y que reflejan un ambiente más relacionado con el aire libre y la naturaleza.

Certificado well: una nueva forma de evaluar el confort de una propiedad Los profesionales de PAM-POL cuentan con una certificación well basada en un sistema de puntuación que determina si una vivienda genera o no un bienestar saludable en los habitantes. Esto es muy útil para los futuros propietarios que realizarán la construcción de una obra nueva basada en un diseño mediterráneo.

El certificado, al igual que la arquitectura mediterránea, está ligado a la salud física, emocional e incluso social. Esto incluye el hecho de mejorar la calidad del aire, dar acceso a agua 100 % saludable, altos niveles de iluminación, niveles de temperaturas confortables, etc.

Cada uno de estos aspectos va enfocados a un solo punto que es lograr que una persona sienta el mayor confort en su hogar y escape de esos espacios cerrados que tanto dañan a su cuerpo y mente. Este certificado puede ser aplicado a cualquier propiedad, desde una vivienda, piso, negocio o pequeño despacho hasta un hotel o industria.

PAM-POL construye propiedades que ofrecen a sus habitantes hasta un 60 % confort y bienestar físico y mental. Esto a través del diseño arquitectónico mediterráneo con una evaluación exhaustiva basada en el sistema de certificación well.

