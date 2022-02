De la Cordillera al Atlántico, los mejores destinos argentinos para los nómadas digitales Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:47 h (CET) Ser nómada digital no se trata de contar con un portátil y buena conexión a Internet para trabajar. Ser nómada digital trata de embarcarse en un nuevo estilo de vida. Visit Argentina cuenta "El desafío del equilibrio entre el trabajo y disfrutar del viaje" Impulsados por los avances de la tecnología, los nómadas digitales pueden trabajar y generar ingresos desde cualquier lugar del mundo. La pandemia aceleró los procesos de transformación laboral y las empresas ya incluyen las opciones teletrabajo y propuestas híbridas en sus esquemas y ofertas laborales. Así, los nómadas digitales eligen desde qué lugar del planeta quieren trabajar y se lanzan a alcanzar la armonía entre empleo y viajes.

Si se está pensando en dar el salto y cambiar el estilo de vida o si ya se ha tomado la decisión, se cuentan cuáles son las mejores propuestas de Argentina para los nómadas digitales.

Los destinos más elegidos son aquellos que cumplen con algunas características básicas como tener buena conexión a internet para poder trabajar sin interrupciones; espacios aptos para desarrollar las actividades como sitios de trabajo compartidos, cafés con wifi gratuito. También resulta fundamental que el país ofrezca facilidades con el visado, y que tenga un coste de vida accesible, con buenas redes de acceso y transporte público, que amplía oferta de apartamentos de alquiler o alojamiento a precios convenientes y una vida cultural atractiva.

Cultura 24x7, vida nocturna y buenos precios

Buenos Aires es una ciudad vibrante que cuenta con espacios de coworking, cafés, restaurantes, bares y otros espacios con wifi gratuito en cada esquina. No se tendrán inconvenientes para trabajar online. Elegida como la mejor ciudad para estudiar de Sudamérica, es además inigualable en lo que se refiere a cultura y vida nocturna. Buenos Aires ofrece cientos de actividades y propuestas diarias: deportes, música, una de las librerías más grandes del mundo, festivales, arte urbano, gastronomía universal y bares de autor.

Tesoros históricos, conectividad y sierras

Córdoba capital es una de las ciudades más tentadoras para los nómadas digitales. No sólo por su capacidad en materia tecnológica sino porque es uno de los principales centros urbanos de Argentina, con alta calidad de vida, excelencia en su oferta educativa y a pocos kilómetros de las sierras con sus paisajes dorados, ríos y embalses.

Desierto andino, valles y quebradas

Salta capital es una de las apuestas para alcanzar el equilibrio entre trabajo y viajes. Magnética y ancestral, sus escenarios abarcan desde los desiertos hasta las selvas y desde las increíbles quebradas hasta los valles, Salta es una ventana a la experiencia andina con sólo levantar la vista de tu portátil.

Trabajo entre bodegas y viñedos

Mendoza capital representa una opción que también fascina a los nómadas digitales ya que no sólo ofrece las características de los centros urbanos sino que se encuentra a minutos de una de las regiones de bodegas y viñedos más famosas del mundo.

Cataratas, selva y hotelería internacional

Puerto Iguazú acoge a aquellos nómadas que buscan la experiencia de la naturaleza y la gastronomía de la selva. Las imponentes Cataratas del Iguazú, la exuberante selva misionera y una infraestructura hotelera de nivel internacional se destacan entre sus principales atractivos.

