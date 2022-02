Disfruta tu cocina: 3 tendencias que marcarán el consumo de electrodomésticos de cocina en 2022 Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:51 h (CET) Salud, sostenibilidad y conectividad ganan terreno en las preferencias de consumo de los españoles “Que nos facilite la vida” ya no es la única exigencia de los consumidores a la hora de comprar un electrodoméstico.

Desde hace ya unos años la población está cada vez más concienciada con la vida saludable y el medio ambiente, dos mundos que están más relacionados de lo que a primera vista puede parecer. La irrupción de la pandemia ha servido para hacer disparar esta preocupación.

Por otro lado y debido también al confinamiento, se ha comprobado hasta qué punto la conexión a internet ha facilitado que las actividades de la vida cotidiana puedan continuar, aunque sea de forma diferente. Teletrabajar, tomar clases online o hacer visitas virtuales personalizadas a viviendas en venta, son actividades que han venido pisando fuerte y no van a desaparecer cuando pase la pandemia.

Con este escenario de fondo se puede afirmar que, en 2022, los consumidores quieren algo más que funcionalidad en sus electrodomésticos de cocina. Desean que estos contribuyan a llevar una dieta saludable, gasten el mínimo posible de agua y energía y puedan conectarse a internet.

Las marcas están respondiendo a estas nuevas exigencias y sus campañas de publicidad, como la de Bosch, se están centrando en propuestas de valor que satisfagan estas expectativas.

Alimentación saludable

La irrupción del Covid-19 en la sociedad ha desatado una toma de conciencia casi forzosa sobre lo importante que es cuidar la salud para que el resto de áreas en la vida funcionen.

Los responsables del portal disfrutatucocina.com, una pareja que se dedica a probar electrodomésticos de cocina y a compartir su opinión sobre ellos, opinan que los consumidores buscan cada vez más alimentos saludables, poco procesados, y a poder ser ecológicos y de proximidad. Pero son conscientes de que no solo las materias primas deben ser saludables, sino también la forma de cocinarlas.

Y esta tendencia la confirma un informe de NPD, una empresa especializada en analizar tendencias de consumo, el 63% de los españoles se muestra más preocupado por llevar una dieta saludable desde que empezó la pandemia.

Freidoras sin aceite, robots de cocina u ollas exprés multifunción, son de los electrodomésticos más cotizados entre los consumidores. Es tal el interés generado que incluso en redes sociales como Meta (antes Facebook), se pueden encontrar cientos de grupos dedicados a compartir recetas y técnicas de cocina con estos aparatos (el mejor ejemplo es el “fenómeno fan” alrededor de la famosa Thermomix).

Electrodomésticos más sostenibles

A raíz del primer confinamiento, la población pudo comprobar de primera mano los efectos que el desplome de la contaminación tuvo en la calidad del aire y las aguas. El lema de “no existe un planeta B” ha tomado fuerza en la mente del consumidor, que busca electrodomésticos con un consumo mínimo de agua y energía.

Según el profesor de ESIC Business & Marketing School y director creativo de Sinaia Marketing aunque “no se puede decir todavía que la sostenibilidad es un concepto clave y determinante, cada vez cobra más peso. Muy pronto, las marcas que no formen parte de este sistema serán penalizadas por una gran mayoría de los consumidores porque se está viviendo la plena transición hacia un modelo más limpio”.

Así pues, las marcas han “recogido el guante” y en algunos casos han logrado reducir hasta en un 75% el consumo de agua y electricidad. Hornos con clase energética A+++ o lavavajillas que en solo 30 minutos hacen un ciclo de lavado completo, son buenos ejemplos.

Hogar inteligente

En una sociedad hiperconectada como la actual, los electrodomésticos de cocina no podían quedarse atrás. La conectividad es un rasgo cada vez más necesario para quienes buscan comprar un nuevo electrodoméstico. Robots de cocina que se pueden programar y poner en marcha desde el smartphone o frigoríficos que cuentan con cámaras para que se puedan controlar, utilizando una app, lo que hay en su interior.

Se está hablando de electrodomésticos inteligentes.

Y es que, como se desprende de un informe realizado recientemente por la empresa Haier, uno de cada cuatro hogares españoles ya cuenta con algún electrodoméstico inteligente. Es una tendencia presente sobre todo entre los jóvenes de 18 a 34 años, que dan prioridad al ahorro de tiempo y la facilidad de uso de los aparatos.

El mercado de los electrodomésticos de cocina se está llenando de freidoras sin aceite, ollas a presión multifunción u hornos de bajo consumo con unos precios cada vez más asequibles, y que ya no son solo un aliado para hacer la vida más fácil, sino también para hacerla mejor.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Schneider Electric presenta Infrastructure of the Future Cinco consejos para gestionar el miedo a la recaída en época Covid, según Cigna Royal HaskoningDHV y Schneider Electric colaboran en la solución Nereda Schneider Electric reconocida por el Índice europeo sobre Diversidad de Género "Women on Boards" Factores de cambio exigidos por los eCommerces en la logística del 2022, según Aceleradorecommerce.es