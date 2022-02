Factores de cambio exigidos por los eCommerces en la logística del 2022, según Aceleradorecommerce.es Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:56 h (CET) Los cambios en los hábitos de compra de los consumidores han generado importantes avances en la logística. La inmediatez, la micrológística o la atención al cliente, cobran cada vez más fuerza con la finalidad de satisfacer al cliente Como consecuencia a los cambios de consumo producidos por el COVID-19, el sector de la logística en España se ha visto directamente implicado teniendo que adaptarse a las nuevas necesidades de los consumidores. De este modo, como informa Aceleradorecommerce.es, la logística del eCommerce ha alcanzado un protagonismo sin precedentes, con una serie de factores clave a tener en cuenta para asegurar el éxito de un comercio online.

El considerable aumento de las compras online en la vida de los consumidores, se ha traducido en una mejora de los servicios y los ha simplificado, convirtiéndose en un proceso más sencillo.

Esto ha desencadenado un cambio en la logística provocando su desarrollo e innovación con el fin de no quedarse atrás y crecer, al menos, al mismo tiempo que lo hace este movimiento. Esta nueva logística requiere de una buena red de distribución flexible, rápida y versátil. Así, se han mejorado los procesos de entrega siendo estos más seguros, pudiendo ver el seguimiento del pedido en cualquier momento favoreciendo la comodidad y confianza del consumidor. También permite al cliente recoger sus compras online donde y cuando mejor le convenga.

Este movimiento ha generado cambios en el comportamiento de consumidores que no se hubieran planteado jamás comprar de forma online, convirtiéndose en compradores online de forma cotidiana.

Una de las soluciones sobre las que se avanza es la micrologística, como hace la compañía murciana Carex Logistics, que proporciona este servicio en el que los e-Commerces podrán delegar la gestión y almacenaje de sus productos y paquetes sin necesidad de disponer de almacén propio, encargándose de asegurarlos, protegerlos, hacer el picking, controlar el stock disponible, el embalaje, el envío y las devoluciones sobre la solicitud automática del e-Commerce. Toda este proceso supone una reducción de costes logísticos para las empresas así como la automatización y agilidad de sus envíos.

Otro factor que jugará un papel clave en el futuro de la logística en España será la sostenibilidad que tiene cada vez una mayor importancia en nuestra sociedad y, por tanto, es cada vez más demandada por los consumidores. Se basa en que el embalaje y la entrega sean lo más respetuosos posible con el medio ambiente, siendo éste uno de los grandes retos a superar por parte de los servicios de logística.

Esta nueva era impulsada por la sostenibilidad ha provocado que los distintos fabricantes automovilísticos se dirijan hacia la producción de vehículos de bajas emisiones, llegando a plantear soluciones de movilidad inteligente y digitalización para el sector de transporte. Esta nueva producción es un gran desafío al que todavía le queda desarrollo por delante para poder implementarse.

La sociedad se encamina hacia una logística automatizada, formada por tecnologías y plataformas que mecanizarán el proceso con el fin de minimizar los errores y maximizar la eficiencia en los procesos de almacenaje, ahorrando así tiempo.

En la actualidad el comercio electrónico ha reducido los tiempos de entrega, generando en las cadenas de suministro modificaciones y nuevos retos a los que enfrentarse.

Cada vez existen más alternativas de entrega, pudiendo tener el producto en menos de una hora en casa. Una alternativa que va cogiendo cada vez más relevancia en nuestro país son los microhubs logísticos ya que al tener almacenada la mercancía en un área urbana, los medios de transporte utilizados suelen ser más ligeros reduciendo así la huella de carbono.

Otro aspecto que se está desplegando dentro de la logística es la atención al cliente. Lo más importante es satisfacer las necesidades de los consumidores adaptando los servicios para lograrlo y es aquí donde reside el verdadero valor. Los clientes se quedan con el servicio, es decir, si el paquete ha llegado correctamente en la fecha y tiempo previsto.

Se están desarrollando nuevas técnicas que permiten mejorar el servicio al cliente como puede ser el uso de Big Data creando un nuevo tipo de logística, la llamada Logística 4.0 en la que el rol de analytics, data y machine learning se vinculan y enlazan. De esta forma, se podrá optimizar el control de stock, proporcionar una atención personalizada a los clientes, asegurar el correcto funcionamiento de todo tipo de máquinas y sistemas automáticos además de ajustar los flujos de distribución y las rutas de transporte.

Dentro de este nuevo tipo de logística tendrá un papel fundamental la inteligencia artificial, que se convertirá en la gran aliada del sector logístico. Toda empresa que sepa aplicarla correctamente a sus procesos de trabajo examinará notables mejoras en sus negocios.

La sociedad se está adentrando en la logística del futuro, una logística adaptada a las necesidades del consumidor, sostenible con el medio ambiente, digital y eficiente con el fin de poder satisfacer al cliente minimizando costes, adaptándose al tiempo y a sus circunstancias, y creando una red de distribución de los productos totalmente flexible que pueda hacer frente a los rápidos cambios en la demanda o tendencias del mercado.

