Schneider Electric reconocida por el Índice europeo sobre Diversidad de Género "Women on Boards"

jueves, 3 de febrero de 2022

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:56 h (CET) Schneider Electric, líder mundial en la transformación digital de la gestión y la automatización de la energía, ha sido reconocido como líder en el Indice de diversidad de género (GDI por sus siglas en inglés) "Women on Boards" por sus buenas prácticas, entre las 20 principales empresas europeas. También ha sido nombrada empresa líder en su sector El informe de 2021 ha analizado 668 empresas europeas, la mayoría de las cuales cotizan en bolsa y figuran en el STOXX Europe 600. El listado resultante es un indicador agregado que refleja la proporción de mujeres en todos los puestos de liderazgo, tanto en Comité y Juntas Directivas como en otras funciones directivas. En este índice, el valor 1 representa una situación de igualdad de género en los puestos de liderazgo. En esta última edición, el GDI promedio de todas las empresas ha sido de 0,59 puntos, y solo 84 empresas han alcanzado un GDI de 0,8 o superior. Schneider Electric ha obtenido 0,92 puntos, mejorando su GDI de 2020 en 0,14 puntos.

El Informe de GDI “Women on Boards” muestra que el cambio en el liderazgo de las empresas es lento y que se requieren más acciones para lograr una representación adecuada de mujeres en la toma de decisiones. Schneider Electric se compromete a fomentar la diversidad, la equidad y la inclusiónen su equipo y por este motivo sus objetivos de sostenibilidad para 2025 incluyen impulsar la representación de mujeres, desde nuevas contrataciones hasta líderes sénior. El año pasado, su Comité Ejecutivo, responsable de la gestión del día a día de la compañía, superó un hito en diversidad de género: el 44% de sus miembros son mujeres.

El Informe de GDI europeo “Women on Boards” tiene como objetivo promover la igualdad de género en el liderazgo corporativo y cuenta con el apoyo del Programa de Derechos, Igualdad y Ciudadanía de la Unión Europea y se realiza junto con Kantar Public, empresa líder en datos, conocimientos y consultoría.

Se puede consultar aquí más información sobre otros premios recientes relacionados con la diversidad de género en el liderazgo corporativo, como los de WeQual y el del Financial Times.

