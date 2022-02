Royal HaskoningDHV y Schneider Electric colaboran en la solución Nereda Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:59 h (CET) Los clientes de aguas residuales industriales y domésticas podrán contar con una gestión del ciclo de vida, una integración continua de los servicios IT/OT y un mejor diagnóstico del sistema Royal HaskoningDHV se complace en anunciar que Schneider Electric es ahora un proveedor global para su solución de tratamiento de aguas residuales Nereda®. Schneider Electric es el líder mundial en la transformación digital de la gestión de la energía y la automatización. Royal HaskoningDHV es una consultora independiente que integra tecnologías digitales y soluciones de software para diseñar, proteger y mantener el entorno construido: desde infraestructuras, movilidad y edificios, hasta la energía, el suministro de agua y las instalaciones industriales. Nereda es una tecnología de tratamiento de aguas residuales sostenible, que purifica el agua utilizando las características únicas de los lodos granulares aeróbicos. Con más de 90 proyectos en todo el mundo, Nereda es una tecnología consolidada para uso tanto municipal como industrial.

Como proveedor preferente, Schneider Electric combinará las capacidades de su solución EcoStruxure™ Automation Expert, el primer sistema de automatización universal del mundo, con la tecnología Nereda para desarrollar la próxima generación de Nereda Process Control. El sistema de control mejorará la eficiencia del proceso de la planta y permitirá una gestión completa del ciclo de vida, una integración perfecta de los servicios IT/OT y un mejor diagnóstico del sistema de automatización.

"Me alegra mucho dar la bienvenida a Schneider Electric a la Comunidad Nereda. Esta colaboración beneficiará a nuestros clientes al mejorar ulteriormente la ejecución de proyectos, el rendimiento de la planta y las oportunidades de optimización," dijo René Noppeney, Director Global de Productos de Tecnología del Agua de Royal HaskoningDHV.

"Estamos encantados de apoyar a Nereda y su galardonada tecnología de tratamiento de aguas residuales",dijo Alain Dedieu, Water and Wastewater president en Schneider Electric.“EcoStruxure Automation Expert adopta un enfoque de convergencia IT/OT nativo, centrado en el software, para la automatización. Esto facilita la integración de aplicaciones, herramientas y tecnologías avanzadas, y permite una mayor flexibilidad del hardware y el mantenimiento basado en activos, lo cual mejora la sostenibilidad y la resiliencia enlas plantas de tratamiento de aguas residuales".

Nereda es conocida por su controlador de software integrado, a través del cual los operadores de la planta pueden ver directamente su rendimiento según los parámetros clave y analizar los recursos para su optimización. Esta solución facilitará la ejecución del proyecto y el funcionamiento de la planta on-site, al agilizar la implementación, las pruebas y la actualización del software de control Nereda en cualquier instalación.

Esta nueva colaboración con Schneider Electric es un paso importante para avanzar en la tecnología Nereda y abre la posibilidad de aprovechar las integraciones digitales, para optimizar aún más el rendimiento de la planta.

