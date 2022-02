Comunicado de Sempi Gold España S.A para aclarar informaciones sobre la empresa Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 17:03 h (CET) "Ante las informaciones publicadas en algún medio de comunicación en relación con SEMPI Gold España, desde esta empresa queremos puntualizar lo siguiente: • La empresa está abierta y sigue funcionando con normalidad, sin que se haya producido bloqueo alguno de su actividad.

• La mayoría de los trabajadores está teletrabajando, como consecuencia de las normas adoptadas en su momento ante la pandemia de covid-19, que se demostraron totalmente eficientes en el desarrollo de la actividad, por lo que se ha mantenido dicha situación una vez la situación sanitaria se ha ido manteniendo.

• Estamos preparando una nota de prensa detallada respecto a la información que se indica en distintos medios de comunicación, dado que la misma no se corresponde con la realidad, pero si queremos hacer hincapié sobre ciertos puntos que entendemos necesarios:

o No existe ningún detenido actualmente, ya sea este del personal directivo o trabajador de la empresa SEMPI Gold España.

o Se está colaborando con la autoridad en el curso del procedimiento judicial que ha tenido como objeto la entrada en nuestras instalaciones el pasado día 1 de febrero de 2022, con el fin de aclarar cualquier tipo de circunstancia y así poder defender la honorabilidad y respetabilidad de nuestra empresa.

• De momento no hemos tenido conocimiento en detalle de los hechos que se relatan desde los distintos medios de comunicación que se han hecho eco de la noticia y estamos a la espera de recibir más información al respecto por parte de nuestro departamento jurídico, una vez obre en su poder el contenido de los Autos Judiciales, toda vez que no ha sido ejercido por parte de nuestra empresa su legítimo derecho de defensa.

• Entendemos que esta situación pueda provocar inquietud, no solo en el personal que compone nuestra empresa, sino en nuestros clientes, por lo que no vamos a escatimar esfuerzos en solucionar esta situación y así poder continuar con nuestra actividad lo antes posible, situación que iremos actualizando en la medida en que conozcamos los distintos avances que se vayan realizando.

• Deseamos dejar en claro que pedimos disculpas por cualquier molestias ocasionadas por este suceso y que estamos a entera disposición de nuestros clientes. Estamos trabajando para aclarar y resolver este asunto en que conozcamos los distintos avances que se vayan realizando".

