Relash, la bebida relajante con cáñamo llega a España

jueves, 3 de febrero de 2022, 13:11 h (CET)

Hoy en día, la sociedad está en constante movimiento de arriba para abajo, en atascos, con cosas que se tenían que haber hecho para ayer y les cuesta dedicar tiempo a ellos mismos para desconectar. Es un mundo tan acelerado (cada vez más), que se olvidan lo que se siente al relajarse.

Relash, una start-up española, ha ideado una solución: una bebida relajante. Al contrario de las bebidas energéticas, es un refresco con ingredientes naturales que ayuda a desconectar, logrando que sus consumidores experimenten una sensación de tranquilidad que creían olvidada.

Calidad de los ingredientes Para lograr este sentimiento de ‘relash’, investigaron durante dos años para encontrar la fórmula perfecta. Querían un refresco sin gas, con ingredientes naturales, saludable y bajo en calorías y no solo eso, sino un refresco que ayudase a relajar y que tuviese un sabor único. El proyecto llevado a cabo por un equipo de expertos nutricionistas resultó en la creación de un refresco capaz de satisfacer las necesidades de un consumidor que valora cada vez más su cuerpo y su tiempo.

En Relash han usado ingredientes de procedencia 100 % natural, entre ellos el cáñamo, su ingrediente estrella, y del cual obtienen múltiples beneficios.

Puede que suene extraño añadir cáñamo a un refresco, viendo los ingredientes a los que se está habituados. No obstante, es aconsejable ver la fórmula de este refresco en su web, donde se explican los beneficios al detalle, tales como la elevada proporción de ácidos grasos omega-3 y 6, que ayudan al buen funcionamiento del sistema cardiovascular y aportan proteínas ricas en los nueve aminoácidos esenciales para el organismo.

¿Es necesaria la desconexión? Según datos emitidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS), un 80 % la población joven del mundo sufre situaciones de estrés varias veces a la semana. Al lanzar al mercado Relash, quieren combatir este problema, y en oposición a las bebidas energéticas, ayudan a desconectar gracias a la combinación de sus ingredientes, como el cáñamo. Aparte de ayudar a la relajación, estimula la concentración, permite mantener una conexión consciente con el entorno y ayuda a mejorar el estado de ánimo, proporcionando una sensación de tranquilidad y bienestar.

En otros países, a este tipo de bebidas se les conoce también como slow drinks, ya que su intención está orientada a ayudar a las personas a relajarse y a reducir el ritmo frenético para desconectar del estrés de la sociedad.

Aquellos que quieran probar Relash, pueden encontrarlo disponible en la tienda online de su página web, además de en varios locales físicos de toda España.

