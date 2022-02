Cromogenia Units diseña una gama de productos recurtientes sin bisfenoles Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 15:31 h (CET) Gama XL es la gama de productos recurtientes que consigue artículos de confección, marroquinería y tapicería libres de bisfenoles La apuesta por la sostenibilidad, por el respeto a nuestro entorno, por el cuidado de las personas, por las tecnologías más limpias... en definitiva, por productos y procesos más sostenibles y sensibles con el medioambiente es, sin duda, el camino que hace décadas Cromogenia Units decidió tomar y que hoy, más que nunca, sigue defendiendo.

Buena prueba de ello es que ha dedicado sus esfuerzos de I+D a mejorar procesos y conseguir productos que cumplan con los altos estándares de calidad, que se adapten a las necesidades de sus clientes, al tiempo que son sostenibles y más eco-friendly, además de cumplir con los requerimientos de sustancias tóxicas como los bisfenoles.

GAMA XL libre de bisfenoles

Cada vez son más los clientes que solicitan productos con bajo o nulo contenido en bisfenol, un campo en el que la división de Curtidos de Cromogenia Units ya estaba trabajando. Ahora ha diseñado una gama de productos recurtientes GAMA XL, con bisfenol S y F no detectable en piel. Esta gama está compuesta por varios productos con los que se consiguen artículos para confección, marroquinería o tapicería libres de bisfenoles.

“A pesar de que no existen restricciones ni método oficial de análisis sobre estos dos bisfenoles, nuestros clientes demandan productos con nulo o bajo bisfenol F y S. Y es que el compromiso del sector del cuero con el medioambiente y la salud es profundo”, explica Olga Ballús, responsable del Labotario de Aplicación de Curtidos.

La innovadora GAMA XL de productos recurtientes, con un elevado contenido en biomasa, da un paso más hacia la sostenibilidad, el respeto por el entorno y por la salud de las personas en la industria del cuero.

La importancia de los bisfenoles

El uso de bisfenol A (BPA) ha sido restringido en la Unión Europea para proteger la salud de las personas y el medio ambiente. El bisfenol A puede dañar la fertilidad y ha sido identificado como disruptor endocrino, es decir, se trata de una sustancia que puede alterar el sistema hormonal de humanos y animales y, consecuentemente, puede causar distintas enfermedades.

Por todo ello, desde inicios del 2020, la ECHA (Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas) está analizando el resto de bisfenoles y sus derivados, puesto que existe la preocupación de que puedan provocar problemas de salud similares al BPA. De momento, no hay ningún informe definitivo al respecto ni ninguna restricción.

El bisfenol A no se encuentra en los productos recurtientes. Sin embargo el bisfenol S (BFS) y el bisfenol F (BFF) se pueden encontrar en algunos recurtientes sintéticos. El bisfenol S es el monómero constituyente del polímero sulfona y, por lo tanto, todos los recurtientes base sulfona pueden contener un cierto porcentaje de BPS libre. Por otro lado, el bisfenol F es un subproducto generado durante síntesis de los polímeros fenólicos con lo que los recurtientes base fenólicos pueden contener una cierta cantidad de BPF libre.

Sobre Cromogenia Units

Cromogenia Units, fundada en 1942 y que celebra su 80 aniversario, es una empresa química con una larga trayectoria en curtidos que se caracteriza por la calidad de sus productos, la apuesta por el medio ambiente y la atención especializada hacia sus clientes.

Forma parte del Grupo Units que desarrolla y fabrica una amplia variedad de especialidades químicas para un amplio abanico de industrias de todo el mundo. En estos 80 años de experiencia, la compañía ha conseguido un alcance internacional llegando a clientes de todos los continentes y produciendo en 5 plantas ubicadas en distintos países alrededor del planeta: España, Argentina, México, China y Brasil. Además, cuenta con filiales comerciales en Italia, Argentina, Chile, Brasil, México, China y EE.UU.

Cromogenia Units se ha erigido como una empresa líder en el sector que no deja de avanzar, apostando por la tecnología más eficaz y por el I+D para mejorar los procesos y productos destinados a sus clientes repartidos por todo el planeta, así como en la investigación y la promoción de tecnologías limpias y respetuosas con el medioambiente. De esta manera, Cromogenia Units ha conseguido ofrecer un producto diferenciado por su calidad y su desarrollo sostenible.

