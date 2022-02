QueHoteles.com incorpora la solución de pago a plazos 100% digital de Sabadell Consumer Finance Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 15:15 h (CET) Los clientes ya pueden fraccionar las reservas de sus viajes, con un proceso instantáneo y paperless con la solución Instant Credit de Sabadell Consumer finance Quehoteles.com es una de las agencias de viajes online más importantes en el mercado español. Con más de 15 años de experiencia en el sector y más de 500.000 clientes satisfechos.

Para la OTA es el momento de dar un paso en las formas de pago que ofrecen a sus clientes y asociarse con Sabadell Consumer Finance, incorporando la financiación de las reservas a través de la plataforma Instant Credit. Es una oportunidad para seguir creciendo, fidelizando clientes ya afines a la marca y llegando a un nuevo target de cliente que opta por esta forma de pago.

La solución de pago a plazos 100 % de Instant Credit permitirá a los clientes de Quehoteles.com financiar sus reservas de forma instantánea, sin papeleo, hasta 4.000 € y entre 3 y 4 cuotas. Una gran ventaja para el cliente es que no tendrá que realizar ningún pago hasta 30/60 días después de haber confirmado su reserva.

“La financiación siempre ha estado presente en el sector de las agencias de viajes físicas, era necesario estar presentes en el mundo online y Quehoteles.com es el partner perfecto para dar este paso. El hecho de ser una solución de Sabadell Consumer Finance del grupo Banco Sabadell aporta seguridad en el momento de financiar una compra, es un factor muy valorado por nuestros clientes.” - afirma Joaquín Subirá, Director Comercial y Sub director general de Sabadell Consumer Finance.”

La agencia online prevé facturar en 2022, gracias a la incorporación de Instant Credit a sus for-mas de pago, un 5 % más comparando con cifras de venta pre-pandemia. Colocándose esta forma de pago por delante de otras ya consolidadas dentro de la marca como Bizum."

Quehoteles.com comenta: “El proyecto nos permite seguir creciendo como empresa y satisfacer la demanda de los clientes que son, cada día, más exigentes”.

Sobre Sabadell Consumer Finance

Compañía participada al 100% por Banco Sabadell y especializada en financiación al consumo.

Desarrolla su actividad a través de diferentes canales y, principalmente, mediante acuerdos de colaboración.

El objetivo de Sabadell Consumer Finance es facilitar a los negocios la venta de sus productos o servicios de manera inmediata, permitiendo al cliente final realizar el pago en cómodos plazos mensuales, de forma ágil y fácil.

Quehoteles.com

Quehoteles.com es una OTA con más de 15 años de experiencia en el sector. Sus valores son la humildad y cercanía, el trabajo en equipo, la pasión y el aprendizaje, la innovación e in-conformismo y la responsabilidad social. Más de 500.000 clientes satisfechos los avalan.

