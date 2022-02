El primer ranking de decoradores e interioristas de España con We Are Decor Emprendedores de Hoy

Se estima que en toda España existen más de 1.700 agentes o grupos dedicados a la decoración o el interiorismo. Aunque la oferta es importante, resulta abrumador informarse y elegir entre tantas opciones.

Una de las formas de ahorrar tiempo y esfuerzo en la búsqueda de un profesional es revisando un ranking de decoradores e interioristas de profesionales de España. Por suerte, We Are Decor es un sitio web que ofrece el primer gran catálogo de este tipo de negocios para que los clientes consigan con rapidez lo que necesitan para formar el hogar de sus sueños.

¿Cómo es la lista de los decoradores e interioristas con las mejores reseñas? Decoranking es el nombre del índice creado por We Are Decor. En él se reúnen las opiniones de clientes que ya han trabajado con decoradores e interioristas y han comentado su experiencia en directorios o redes sociales. El objetivo es que las personas que buscan una renovación en su hogar elijan el negocio basado en estas opiniones.

Las valoraciones incluidas en el catálogo son depuradas. Se eliminan las reseñas falsas y se comprueba la identidad de todos los usuarios para que solo se usen comentarios reales. Además, los perfiles se actualizan diariamente.

La suma de las opiniones resulta en una puntuación que se ubica en una escala del 1 (puntuación mínima) al 10 (puntuación máxima). Para esto, se tiene en cuenta tanto la cantidad de reseñas, como la valoración de estas. Los mejores negocios se posicionan entre los primeros lugares del ranking, logrando así mayor visibilidad.

Los interesados también pueden filtrar los resultados para conseguir los comercios mejor valorados según la zona: Madrid, Barcelona, Valencia y más de 70 ciudades de la España peninsular e insular.

Una nueva oportunidad para incrementar las ventas y facilitar las compras El ranking de decoradores e interioristas es una forma de reunir toda la información pertinente en un solo lugar, por lo cual los usuarios no irán de página en página buscando reseñas. Esto es conveniente para los negocios de renovaciones, ya que pueden unirse a la lista y así conseguir clientes mediante el posicionamiento de la marca.

A diferencia de otros portales de publicidad, apuntarse en el índice de We Are Decor es totalmente gratuito. Además de no tener que invertir dinero, los emprendedores podrán informar sobre sus servicios o los de su empresa en un perfil propio donde también aparecerá la ubicación de la sede y los datos de contacto.

Por el lado del consumidor, la web pretende democratizar la decoración al ofrecer información de valor sobre todos los aspectos relacionados con el estilismo de un hogar. Abarcan el mobiliario, accesorios y más, de marcas como Maisons du Monde, La Redoute y Amazon.

Muchas personas utilizan internet para buscar profesionales a contratar. Por esta razón, es importante tener presencia en este tipo de portales y contar con reseñas que evidencien la calidad del trabajo en decoración e interiorismo.

