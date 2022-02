El portaesquís, el equipo que no le puede faltar a ningún aficionado al esquí y snowboard en sus próximas salidas a la nieve Emprendedores de Hoy

Son muchos los aficionados que se desplazan hasta las mejores estaciones de esquí españolas, cuando llega la temporada de invierno, para practicar deportes como el esquí o el snowboard.

Para este tipo de salidas, es necesario transportar las tablas hasta allí y, para ello, el portaesquís resulta una herramienta imprescindible, tanto para preservar la seguridad de los mismos esquís como para que el coche no sufra ningún daño.

Además de ser ilegal llevar este tipo de material dentro del vehículo, supone un gran peligro para las personas que viajen en él, ya que ante cualquier frenazo brusco, este podría salir despedido hacia los asientos delanteros y causar algún corte grave a los presentes, o salir disparado del vehículo hiriendo a otros peatones o conductores que se encuentren cerca.

A la hora de adquirir un portaesquís, hay que tener en cuenta que existen diferentes tipos, por ello, es importante saber las características y funcionalidades de cada uno de estos para así escoger el modelo que mejor se ajuste a las necesidades de cada uno.

Los tipos de portaesquís del mercado Actualmente, según explican los expertos de Repuestos Negrillo, quienes estén interesados en la compra de un portaesquís para su coche tienen a su disposición tres tipos: el de techo, el de tipo magnético y por último, el llamado portaesquís de bola.

En lo que respecta al portaesquís de techo, esta es una de las mejores opciones a la hora de llevar el material de la nieve hasta la estación de esquí. Este tipo se instala sobre las barras de techo del vehículo y se sujeta con unas fijaciones, que permitirán que la carrocería del vehículo no sufra ningún tipo de daño durante el desplazamiento.

En segundo lugar, el portaesquís magnético funciona con dos placas magnéticas, una por fuera y otra por dentro del vehículo, contando además con correas adicionales de seguridad. Los últimos modelos de algunas de las marcas líderes del sector como Menabo ya no requieren una placa de imán en el interior, sino que simplemente basta con pegar la que va por fuera. Si bien es cierto que este modelo tiene múltiples ventajas, como su precio o su fácil instalación sin barras de techo, es indispensable comprobar previamente si este es compatible con el modelo de coche que se va a utilizar para transportar el material. También es importante recalcar que la capacidad del portaesquís magnético es más limitada que la del modelo de techo, pudiendo colocar un total de 2 o 3 pares de esquís o 2 tablas de snowboard.

El tercer tipo de portaesquís es el de bola, que va instalado sobre la bola de remolque del vehículo. Los beneficios de este tipo también son muchos, entre ellos, la gran comodidad de carga y descarga del material, su fácil instalación y su gran capacidad, ya que permite transportar hasta 6 pares de esquís.

Tiendas de confianza para encontrar los mejores portaesquís del mercado Para asegurarse de que el portaesquís adquirido cuenta con todas las garantías de calidad necesarias, es imprescindible acudir a tiendas o webs especializadas en el sector de nieve como negrillo.es, tienda online dereferencia en Europa donde encontrar los mejores accesorios para el vehículo, de primeras marcas y precios competitivos donde el cliente podrá encontrar una gran variedad de productos necesarios para sus salidas a la nieve, entre estos, todos los tipos de portaesquís existentes de los mejores fabricantes del mercado.

Además de su gran oferta, el equipo profesional de esta tienda online, cuenta con los conocimientos y la experiencia necesarios para prestar asesoramiento a los clientes, quienes encontrarán en este establecimiento el modelo que mejor se ajuste a sus necesidades y presupuesto.

