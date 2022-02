Los beneficios prácticos de la Inteligencia emocional desde la Psicología y la Neurociencia conductual para psicólogos, médicos y enfermeros Emprendedores de Hoy

Son muchos los profesionales del sector sanitario como médicos, psicólogos y enfermeros que se enfrentan a diario a una gran cantidad de situaciones estresantes, tanto en el ámbito laboral como en el personal. Todas ellas suelen afectar el desempeño de la persona en el día a día, atrayendo sentimientos negativos que pueden llevar incluso a la depresión.

Afortunadamente, el entrenamiento de la Inteligencia emocional acompañada de la Psicobiología y la Neurociencia conductual han demostrado ser eficientes para lidiar o enfrentar situaciones complicadas de forma más asertiva y consciente.

Para comprenderlas e implementarlas de manera más efectiva resulta sumamente útil apoyarse en programas de formación especializados como el Máster en Inteligencia Emocional, Psicología, Neurociencia y Salud impartido por el Instituto Psicobiológico.

¿Cuáles son los beneficios de la Inteligencia emocional con bases psicobiológicas? La inteligencia emocional, es decir, la capacidad de las personas para percibir, expresar y conocer las emociones, conectar emocionalmente con los demás y regular las emociones de forma eficaz son factores imprescindibles para el éxito personal y profesional en la sociedad actual y en cómo es posible mejorarlas. Si además la inteligencia emocional se estudia con una visión multidisciplinar cuyo enfoque es desde el estudio científico desde la Psicología, la Psicobiología y la Neurociencia conductual han demostrado ser sumamente eficientes para conocer al individuo y comprenderse de una forma más sistémica, ayudando a lidiar o enfrentar situaciones del día a día y complicadas de forma más asertiva, consciente y aplicable a diferentes contextos. No obstante, para entender los beneficios resulta indispensable saber de qué tratan.

En este sentido cobra especial interés el entrenamiento de la Inteligencia emocional desde el estudio de diferentes ciencias, como es la Psiconeuroinmunoendocrinología, que aporta investigaciones empíricas que dan fuerza a la relación existente entre la personalidad, la conducta, la influencia del estrés, la forma en que se relacionan las personas y su influencia en el sistema inmunitario y neuroendocrino, y por ende, en su bienestar y salud. La Neuropsicología, entre otras funciones, ahonda en la importancia de las funciones ejecutivas que serán claves en la toma de decisiones, la forma de pensar y reflexionar. La Epigénetica y su especial énfasis en la importancia del entorno. El cerebro, el aprendizaje y las emociones cobran relevancia en la Neuroeducación, junto con el reencuentro entre “la emoción y la cognición”, la vulnerabilidad de la mente y la fuerza del lenguaje sobre el cerebro. En definitiva, todo un “viaje” cuyo núcleo central es la Inteligencia emocional, la Gestión emocional, la Educación emocional y en Valores desde el estudio científico de disciplinas como la Psicología, la Psicobiología y la Neurociencia conductual impartidos por excepcionales docentes.

¿Cuál es la forma más efectiva de generar estrategias prácticas con la Inteligencia emocional? Actualmente hay muchas maneras de aprender a implementar estas herramientas en el día a día para aprovechar todos los beneficios que brindan la Inteligencia emocional multidisciplinar para aquellas personas que trabajan como personal sanitario. No obstante, de todas las disponibles, el Máster en Inteligencia Emocional, Psicología, Neurociencia y Salud que ofrece el Instituto Psicobiológico con docentes de primera línea, ha destacado como una de las más efectivas en los últimos tiempos.

Esto se debe principalmente a su programa de formación multidisciplinar e integral que permite a médicos, psicólogos y enfermeros aprender a implementar la inteligencia emocional de forma cotidiana, aplicándola a diversos contextos a los que las personas se enfrentan en su rutina diaria. Todo esto siempre fundamentándose en ciencias como la Psicología, la Psicobiología y la Neurociencia conductual, para garantizar un proceso pedagógico más efectivo.

En definitiva, aquellos profesionales del sector sanitario interesados en aprovechar todos los beneficios que brindan la Inteligencia emocional multidiscplinar para el desempeño diario en su gestión emocional encontrarán un gran aliado en el Máster en Inteligencia Emocional, Psicología, Neurociencia y Salud del Instituto Psicobiológico. A través de él, podrán tener más estrategias y herramientas prácticas en su relación con el paciente, un mejor estilo de vida personal y una mayor prevención del agotamiento extremo a nivel profesional, con importantes beneficios en el bienestar emocional y en la salud mental.

