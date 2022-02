Gestionar el cambio, por Carmen Sales Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 12:45 h (CET)

Un aspecto complejo de la personalidad son las emociones, ya que requieren trabajo y atención para poder manejarlas de la forma adecuada. A pesar de esto, las dificultades y el vertiginoso ritmo de vida moderno son una preocupación mucho más importante para la mayor parte de las personas, para quienes casi nunca queda tiempo para trabajar en el componente emocional.

Todas estas preocupaciones y conflictos pueden llevar a las personas a perder de vista fácilmente sus metas u objetivos de vida y a estancarse en estados de ánimo caracterizados por la frustración y el sentimiento de impotencia. A veces, cuando esto ocurre, para retomar el camino es necesaria la ayuda profesional, como la que ofrece Carmen Sales.

Cómo trabajar en el cambio Carsara es una marca de coaching que trabaja en la gestión de las emociones y la construcción de la personalidad, con el objetivo de ayudar a las personas a descubrir en ellas mismas la motivación que necesitan para cumplir esos objetivos. Este proceso no solo está pensado para individuos, sino también puede ser un camino fructífero para empresas, pymes o cualquier grupo social formado por miembros que persiguen un mismo objetivo. Todos pueden aprender a despertar ese estado de ánimo que les permita cumplir sus metas tanto personales como colectivas.

La líder y gestora del proyecto, Carmen Sales, se define a sí misma como una arquitecta de vida y potenciadora de equipos, pues con sus clientes trabaja en su inteligencia emocional, social y relacional, con el fin de ayudarlos a construir una vida más sana, feliz y plenamente realizada. Su eslogan, “atrévete a diseñar tu vida” describe a la perfección el valor intrínseco de los servicios que ofrece, pues funcionan esencialmente como una guía para que el beneficiario aprenda de sí mismo y de su personalidad hasta poder gestionar, de forma sana e inspiradora, su inteligencia emocional.

Testimonios de un cambio de vida Carmen ha publicado cuatro libros y ha desarrollado algunos métodos propios de coaching, a base de la experiencia que ha acumulado durante años ayudando a la gente a despertar su propio potencial y a reafirmar su autoestima. Su experiencia no es el único aval sobre la eficacia de sus servicios. La trascendencia que ha tenido en la vida de quienes han acogido sus métodos y programas también da testimonio de lo eficaces que estos pueden ser.

Son varias las personas que relatan cómo estos procesos han dado un giro total a sus vidas y les han ayudado a encontrar la fuerza y la determinación para tomar decisiones duras que antes consideraban imposibles para su carácter, pero ahora, tras haberlas tomado, son conscientes del efecto positivo que estas han tenido en sus vidas.

