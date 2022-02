Martin Miller’s, una ginebra ideal para compartir con amigos Emprendedores de Hoy

Conocida también como la ginebra de las 3.000 millas por estar hecha con el agua más pura de Islandia para su destilación, la ginebra Martin Miller´s es una bebida de tipo London Dry que cuenta con al menos 10 botánicos, y hasta 5 niveles de destilación.

Esta exclusiva bebida ha sido premiada ininterrumpidamente desde su lanzamiento en el año 1999, convirtiéndose en una de las mejores y más prestigiosas ginebras del mercado. En la actualidad, se puede encontrar y disfrutar en establecimientos como la coctelería Little Bobby, empresa que además acaba de estrenar una tienda virtual para la venta online de sus bebidas.

Una bebida nacida en un bar inglés La historia de esta ginebra comienza en el año 1998 en un modesto bar en Inglaterra, específicamente en el barrio Notting Hill en el centro de Londres. Fue allí donde Martin Miller junto a unos amigos, probaron una bebida que resultó ser de muy mala calidad. Este simple hecho hizo que Miller se propusiera a sí mismo elaborar una ginebra única y de la mejor calidad. El inicio del proyecto consistió en visitar distintos lugares en el mundo en busca del agua ideal para su bebida. Después de más de 5.000 km recorridos y una intensa búsqueda en el ártico, llega a Islandia, donde logra encontrar el agua con la pureza ideal para su ginebra.

En este punto, Miller tenía claro los ingredientes que quería incluir, así como el sabor y el aroma que quería lograr, a base de flores orientales y naranjos provenientes de Sevilla. Al encontrar un alambique hecho a mano en 1903 por John Daré & Co, decidió llevar a cabo en él la destilación de la bebida. Después de al menos 7 intentos, logró encontrar el equilibrio perfecto entre los ingredientes, resultando en su ginebra Martin Miller´s.

Una ginebra única con características únicas La ginebra Martin Miller´s es reconocida hoy en día como la primera ginebra de calidad Super Premium del mundo, debiéndose claramente a las características que posee esta bebida. Las principales son que se trata de una ginebra de tipo Gin Premium, con más de 20 años de historia. Por otro lado, a pesar de tener un origen inglés, posee ingredientes provenientes de continentes que van desde Asia hasta Europa. Los botánicos que componen esta ginebra son la corteza de Cassia, Florencia, Angélica, enebro, revalida, cilantro, lima, canela, limón, iris y pepino. Todo mezclado en agua pura desmineralizada de glaciar, proveniente de Islandia. La pureza de la ginebra es tal que es totalmente transparente a pesar de todos sus ingredientes. Por último, viene en una botella de vidrio transparente con capacidad de 70 cl y una graduación de alcohol del 40 %.

La coctelería Little Bobby ubicada en Santander y ahora con una tienda online, es el lugar ideal a través del cual se puede disfrutar o comprar fácilmente la ginebra Martin Miller´s. Probar esta bebida es sin duda una experiencia que se debe disfrutar al menos una vez en la vida.

