Maza Fisioterapia y Osteopatía ofrece tratamientos para todas las edades

jueves, 3 de febrero de 2022, 11:11 h (CET)

Los tratamientos de fisioterapia se han convertido en uno de los más solicitados por pacientes de todas las edades, tanto en instituciones de salud pública como en las privadas. A pesar de esto, aún hay personas hoy en día que todavía no conocen bien lo que es la Fisioterapia y todos los beneficios que este servicio sanitario ofrece a los pacientes.

Una de las clínicas con más trayectoria en el área de la Fisioterapia en toda España es Maza Fisioterapia y Osteopatía. Cuenta con más de 40 años de experiencia, ofreciendo tratamientos de Osteopatía, Fisioterapia, ondas de choque, Diatermia, siempre contando con la tecnología más avanzada.

Más de 40 años dedicándose a sus pacientes Desde 1980 la clínica Maza se ha dedicado a tratar a pacientes de todas las edades y condiciones, con el objetivo principal de ayudarles a mejorar su calidad de vida. Pero, exactamente, ¿qué es la fisioterapia?. Se trata de una disciplina médica basada en tratamientos no farmacológicos que consisten en ejercicios terapéuticos y de rehabilitación con el fin de tratar, diagnosticar y prevenir diferentes tipos de dolencias; tanto agudas como crónicas. En otras palabras, a través de la fisioterapia se consigue recuperar y mejorar las habilidades físicas que se hayan visto afectadas por algún tipo de lesión o patología. Para llevar a cabo estos tratamientos, los especialistas de la clínica Maza ofrecen, principalmente, la terapia manual y los ejercicios físicos. No obstante, también hacen uso de una amplia variedad de técnicas adicionales, las cuales se combinan de acuerdo a las necesidades y el caso específico de cada paciente.

Objetivos de la fisioterapia Quienes conforman el equipo de expertos Fisioterapeutas y Osteópatas de esta clínica tienen la capacidad, los conocimientos, los métodos y las técnicas necesarias para tratar diferentes patologías. Un ejemplo de ello son los tratamientos para lesiones musculares, dolores de cabeza, rehabilitación e, incluso, anginas, entre otros. Lo que buscan al tratar cada una de estas afecciones, entre otras cosas, es identificar y tratar desde la raíz los problemas físicos de cada paciente. El objetivo es restaurar su rango de movimiento, a través de la integración del sistema nervioso y el músculo-esquelético. Otro de sus objetivos principales es recuperar el tejido, mientras se controla y se reduce el dolor y la inflamación. En definitiva, el propósito de la fisioterapia es mejorar la salud del paciente, recuperar su calidad de vida y aliviar, o eliminar, cualquier dolencia a nivel muscular u óseo.

En la página web oficial de la Clínica Maza se encuentra toda la información acerca de cada uno de sus tratamientos, los cuales no solo incluyen la Fisioterapia, sino también la Osteopatía, las ondas de choque y la Diatermia.

Cualquier interesado en adquirir los tratamientos ofrecidos por los profesionales del equipo, puede solicitarlos a través de su teléfono, por WhatsApp o asistiendo a sus establecimientos físicos, ubicados en Bilbao, con cita previa.

