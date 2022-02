Las modificaciones del REF (Régimen Económico y Fiscal de Canarias) en la Ley de Presupuestos Generales 2022 Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

La Ley de Presupuestos Generales del Estado para este 2022, recientemente publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), trae consigo una importante serie de modificaciones en materia tributaria para el sector comercial, algunas de las cuales tienen relación directa con el Régimen Económico y Fiscal de Canarias en particular.

Modificaciones a la RIC y la ZEC Uno de los aspectos a tener en cuenta es la Reserva para inversiones en Canarias, regulada por la Ley 19/1994 que, con la nueva Ley de Presupuestos, modifica ciertos aspectos relativos a las inversiones anticipadas. Estas pasan a considerarse como materialización de la Reserva para Inversiones en Canarias (RIC), concedida con cargo a los beneficios del periodo fiscal en el que se efectúa la inversión o hasta en los tres periodos posteriores, siempre que se cumplan los demás requisitos previstos en la normativa. Además, estas inversiones podrán realizarse con cargo a los beneficios que se obtengan hasta el 31 de diciembre de 2023, y no solo hasta el 31 de diciembre de 2021, como establecía la normativa previa.

Otros elementos a tomar en cuenta son los relativos a la Zona Especial de Canarias (ZEC), cuya vigencia tendrá como fecha límite el 31 de diciembre de 2027, el cual se podrá prorrogar solo bajo autorización previa de la Comisión Europea. Además, la autorización para la inscripción en el Registro Oficial de Entidades de la ZEC tendrá como fecha límite el 31 de diciembre del año 2023, y no de 2021, como dictaba hasta entonces la normativa.

