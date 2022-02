Cione refuerza su Departamento Digital Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 10:23 h (CET) Para ello, reestructura su organigrama, con la intención de mejorar la experiencia del cliente en las ópticas Cione y de convertirse en el referente del mercado en materia de digitalización. Patricia Hernández Roncal es la nueva responsable del Departamento, en una función que añade a su actual dirección de Producto, mientras que Pilar Cornejo promociona como adjunta, precisamente, a la dirección de Producto Fruto de su continua evolución y manteniendo su vocación de prestar siempre el mejor servicio a los ópticos, Cione anuncia una reestructuración de su organigrama destinada a mejorar su competitividad en el mercado y a doblar su apuesta por la digitalización.

Así, la nueva Dirección de Marketing, liderada por Patricia Hernández Roncal, incluirá la ya existente Dirección de Producto y Compras, y el Área Digital. Con especial foco en el CRM B2C (Customer Relationship Management) dirigido a los consumidores, la evolución de la estructura interna de la empresa tiene el objetivo de reforzar las ventas de los socios al consumidor final, y mejorar la experiencia de los pacientes en las ópticas de Cione, posicionando con ello a la compañía como el referente del sector en materia de digitalización.

El CRM B2C es el buque insignia de este proyecto, pero también hará hincapié por ejemplo, en el desarrollo de las RRSS, con el horizonte abierto a cualquier otro cambio en este mismo sentido. “La digitalización consiste en transformar y cambiar la forma de trabajar sirviéndose para ello de la tecnología, pero en Cione, todo lo que hacemos tiene siempre a los ópticos como fin último”, subraya Hernández Roncal, explicando las claves con las que asume su nuevo reto profesional.

Por ello, además de afrontar la implantación de la propia tecnología, Cione está formando internamente a su staff y a los propios ópticos. “Vamos a poner el foco en ayudar al socio a cambiar su forma de trabajar y a digitalizarse, proporcionándole las herramientas y servicios que necesitan en el contexto actual”, sigue Hernández Roncal.

El público de hoy compra de manera muy distinta a cómo lo hacía hace cinco, diez o veinte años. “Cione, con este proyecto, va a llegar al consumidor final, a fidelizar a los pacientes que ya tienen sus socios, a hacer que vuelvan a la óptica y que incrementen el importe de su ticket medio y a atraer a un nuevo público, especialmente a los jóvenes que se relacionan con los pequeños comercios de una manera muy distinta a la tradicional”, añade la nueva responsable del Área Digital.

Como parte de la reestructuración, Pilar Cornejo promociona como adjunta a la Dirección de Producto. Manteniendo su actual responsabilidad de Head of Ophthalmic Lenses and Contactology Area. Cornejo asumirá además la coordinación del área de Audiología.

“Quiero agradecer tanto a Pilar como a Patricia su actitud, implicación y el esfuerzo que va a suponer la implantación de esta nueva organización, que con la ayuda de todo Cione contribuirá a obtener mejores resultados y una posición más sólida en el mercado”, afirma Miguel Ángel García, director general de Cione.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.