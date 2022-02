Autoescuela Ciudad Jardín cumple 10 años

Este centro de la enseñanza para la conducción cuenta con el mayor número de alumnos y aprobados de Sevilla capital Autoescuela Ciudad Jardín es un centro de enseñanza en el que puede obtener los permisos de conducción (AM, A1, A2, A, B, B+E, C, C+E y D) , recuperar los puntos del carnet y realizar la formación de Sensibilización y Reeducación Vial. Su éxito se basa en la aportación de pasión en cada una de las distintas modalidades de permiso impartidas, lo cual asegura el éxito a la hora de pasar las pruebas y obtener el permiso. En los últimos 10 años han pasado más de 18.000 alumnos

El objetivo de Autoescuela Ciudad Jardín es prestar el mejor servicio posible a sus clientes, ampliando horarios, ofreciendo formaciones CAP inicial en horario de mañana 8:00 a 14:00 / tarde 16:00 a 22:00 y 19:00 a 22:00 facilitando el acceso a la formación a todos.

Imparten formaciones específicas con los mejores profesionales como son capacitación para el transporte, consejero de seguridad y ADR en todas sus especialidades. Estos cursos especializados permiten la formación de profesionales responsables y concienciados con la actividad laboral que realizan. Permiten el traslado tanto de mercancías como de personas, contando con la mejor preparación. Tiene formaciones programadas todo el año, cursos de carretillero y CAP continuo 35 horas quincenalmente.

La concienciación con el medio ambiente es indispensable, acreditando su compromiso mediante la certificación ISO 14001, cuentan con toda una flota de vehículos moderna y respetuosos con el medio, permitiendo el mejor aprendizaje respetando el entorno.

El método de Autoescuela Ciudad Jardín hace que en la actualidad sean el centro con mayor número de alumnos y permisos aptos de toda Sevilla. Siendo la autoescuela con mayor número de alumnos para la obtención del carnet permisos en todas las categorías, con una valoración media de 5 estrella. La innovación es uno de sus puntos fuertes, contando con materiales siempre actualizados y profesionales que adaptan sus enseñanzas a las necesidades de los alumnos. En los últimos 10 años han aprobado el permiso de conducir más de 8000 alumnos, han obtenido el carnet de carretillero unas 4.000 personas,1.500 renovado u obtenido ADR , 2.000 han realizado la formación CAP y más de 1.500 han recuperado el carnet de conducir, realizando la recuperación total o parcial de puntos, siendo una garantía de la eficacia de su método de enseñanza.