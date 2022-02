Empieza la campaña de crowdfunding de WCSENSOR, el dispositivo que permite ahorrar hasta 15.000 L de agua Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 10:16 h (CET) Desde el día 2 de febrero a las 14:00 horas ya se puede reservar el kit de descarga universal WCSENSOR, un dispositivo que se adapta a cualquier inodoro, se activa sin contacto y que permite controlar la cantidad de agua que se usa en cada descarga del depósito de agua de las cisternas de WC Diferentes packs, para el ahorro de agua de particulares y empresas

WCSENSOR es la solución al gasto innecesario de agua al descargar agua en el WC. Permite regular el flujo de agua de los depósitos de una forma sencilla y eficaz y, además, posibilita hacer un seguimiento sobre el consumo de agua efectuado, mediante su App gratuita. Y ahora, desde Verkami se puede adquirir WCSENSOR en diferentes packs, con precios exclusivos de lanzamiento, dependiendo de la cantidad de inodoros de los que se disponga. Así que, ya sea para uso particular o de empresa, este dispositivo ayuda a realizar un consumo responsable del agua.

Apoya este proyecto y benefíciate de todas sus ventajas

Un proyecto totalmente made in spain, que ahora necesita un empujón. WCSENSOR ha llegado al momento en el que necesita colaboración para poder empezar a producirse y salir al mercado para ayudar a hacer de este planeta un lugar mejor.

Comprometido con el medio ambiente, WCSENSOR permite ahorrar más de 15.000 litros de agua por persona al año. Este dispositivo ofrece compromiso medioambiental, seguridad e higiene y comodidad e innovación.

Ya se puede comprar WCSENSOR en Verkami

En https://vkm.is/wcsensor ya está disponible el kit WCSENSOR. Haciendo una reserva del producto se ayuda a poner en marcha el lanzamiento de este producto y a la vez se puede adquirir el dispositivo WCSENSOR a un precio excepcional.

Este producto invita a formar parte del cambio, porque cada gota cuenta y cada gesto, por pequeño que sea, es importante.

Por otro lado, el equipo de WCSENSOR está a disposición de los diferentes usuarios que deseen resolver cualquier duda, proponer colaboraciones o apoyar el proyecto. Se ha habilitado una página web con formulario de consultas: https://wcsensor.es/

