Urban Poke se consolida como la franquicia líder en el sector de comida saludable

La empresa especializada en poke bowls prevé la apertura de 5 establecimientos en el primer trimestre de 2022 La fuerte apuesta del grupo Urban Poke en la digitalización de sus 16 restaurantes refleja la buena acogida de la marca en el sector franquicia. Tal y como apunta Eusebio Aguilera, CEO de Urban Poke, en una entrevista realizada por la revista Emprendedores: “En sólo un año, Urban Poke ha logrado convertirse en una de las cadenas de restauración mejor valoradas de España a nivel global, abriendo 12 locales y teniendo 6 más en proceso de apertura para el primer trimestre de 2022.”

El formato impulsado en franquicia por la red de pokes es atractivo gracias al diseño de una identidad visual fuerte y notoria, accesible para centros comerciales y a pie de calle, con diversidad de formatos en función de las características que busque el futuro franquiciado. Ninguno de ellos necesita salida de humos, al menos que sea un requerimiento de un ayuntamiento en específico: restaurante, establecimiento reducido con servicio take away y delivery, food truck, etc.

En este contexto, Urban Poke está haciendo una fuerte apuesta por el crecimiento de su enseña generando convenios de colaboración con entidades bancarias tan fuertes como BBVA y Sabadell, que favorece la financiación de emprendedores. David Freitas, director de Expansión de Urban Poke, ha destacado que: “contar con el aval y el respaldo de una entidad financiera líder a nivel global, es un paso importante para la marca. Urban Poke pondrá a disposición de los futuros franquiciados herramientas financieras y un conjunto de servicios personalizados que les permitirá consolidar su proyecto y afrontar las nuevas realidades del sector.”

El concepto de franquicia de la marca cuenta con numerosas ventajas competitivas entre las que destacan las siguientes:

Inversión inicial muy competitiva con acompañamiento en la implantación del local y búsqueda de financiación y una elaboración de proyecto de obras para que el futuro franquiciado tenga una visión aproximada de su futuro negocio.

Concepto bajo un modelo de negocio basado en un taburete de tres patas : Clientes Franquiciados Proveedores

: Sistema centrado en el acompañamiento acorde a la filosofía corporativa: implicación, responsabilidad, comunicación y espíritu emprendedor. “Pondremos a disposición de nuestros socios, un plan de marketing con acciones individualizadas, proveedores homologados con acuerdos ya negociados por nuestro departamento y un software de última tecnología para el control y gestión de compras, inventarios, etc.” afirmaba Eusebio Aguilera. En conclusión, Urban Poke se ha convertido en la oportunidad de inversión este 2022 gracias a las diversas condiciones que ofrece y a la estructura testada de más de 15 años en el sector Horeca.