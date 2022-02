MobieTrain, la empresa belga de aprendizaje móvil, aterriza en España para aumentar el compromiso de los empleados Comunicae

jueves, 3 de febrero de 2022, 10:05 h (CET) MobieTrain es una empresa tecnológica de RRHH que se dedica a elaborar aplicaciones de aprendizaje móvil acortado, interactivo y personalizado para aumentar la productividad e impulsar el desarrollo profesional de los empleados. Actualmente la empresa tiene más de 100.000 usuarios y ha conseguido multiplicar sus ingresos mensuales un 240% en 2021 MobieTrain, la empresa belga de microaprendizaje móvil dedicada al sector de los recursos humanos, acaba de abrir su primera oficina en España, concretamente en Madrid, para ofrecer soluciones formativas acortadas e interactivas a las empresas españolas. La expansión de la compañía al mercado español es una prueba más del éxito de la marca, que ya tiene una red global de socios en Alemania, Suiza, Australia, y, una presencia en Bélgica, Portugal y Países Bajos. Además, gracias a sus 100.000 usuarios, MobieTrain ha conseguido multiplicar sus ingresos mensuales un 240% en 2021.

El objetivo de instalarse en España, según Nouri Zouaghi, director de desarrollo de negocio y encargado de la expansión de MobieTrain desde septiembre de 2021, es meramente estratégico ya que “comparando con otros países, España, sobre todo en este último año a raíz de la covid-19, ha sabido digitalizarse. Como consecuencia de ello, muchas empresas han querido adaptar el aprendizaje digital a sus negocios. Esto ha creado la necesidad de contar con softwares de microaprendizaje fiable y eficiente que permitan ofrecer a los empleados toda la información relevante de la compañía, para que estos se sienten más involucrados. De allí nuestra llegada en España”.

Pero qué hace exactamente MobieTrain

MobieTrain, fundada en Bélgica en 2015 por Guy Van Neck junto a los cofundadores Mireille Van Hemert-Schelling y Willi Van Boven, es una empresa tecnológica de RRHH que se dedica a elaborar aplicaciones de microaprendizaje gamificado para los trabajadores de todo tipo de empresas, haciendo especial énfasis en aquellos que no trabajan en oficinas. Gracias a esta, en solo 5/10 minutos al día, los empleados pueden ampliar sus conocimientos, dónde quieran, cuándo quieran y con cualquier dispositivo, sobre la gestión de cambios, cumplimiento, incorporación, ventas y experiencia del cliente, compromiso del personal y productividad.

La eficiencia de esta herramienta, que permite que sus usuarios retengan la información 50% más y que se sienten 4 veces más comprometidos comparado con los métodos tradicionales, viene dada por su formato acortado, interactivo (juegos, videos y imágenes) y personalizado. En definitiva, la utilización de MobieTrain permite a los empleados dedicar menos tiempo a las formaciones fuera de los horarios laborales, lo que aumenta el compromiso, la motivación y la satisfacción de estos. Esto, también significa que las empresas ahorran tiempo y dinero ya que permite una mejora continua para lograr la máxima eficacia.

Un año de crecimiento

No es un secreto que la covid-19 ha cambiado la dinámica de muchas empresas, haciéndoles priorizar en el bienestar, la motivación y la involucración de los empleados dentro de las compañías. Esto también se ha visto reflejado en los datos de facturación de MobieTrain que ha crecido, gracias a sus nuevos clientes, un 240% comparado con el año pasado.

“Ayudamos a empresas a crear de manera fácil sus propios itinerarios de aprendizaje y a formar a sus empleados de forma atractiva y eficiente. Consecuentemente, la aplicación aumenta el rendimiento, la productividad e impulsa el desarrollo profesional de los empleados permitiéndoles retener los conocimientos a través de contenidos divertidos. Algo fundamental para las empresas de hoy en día” añade Nouri Zouaghi. Así, empresas como Allen & Overy, Hästens, Odlo y Diesel, Decathlon, entre otros, organizan ahora sus programas de formación e incorporación con MobieTrain.

España, centro de ventas para el sur de Europa

Con una red global de socios en Alemania, Suiza, Australia, y, presencia en Bélgica, Portugal y Países Bajos, el objetivo es que la oficina de España se convierta en el centro de ventas de la empresa para el sur de Europa. En esta línea, Guy Van Neck, CEO de MobieTrain, señala que, “gracias a la ronda de capital con el inversor de capital riesgo británico-belga FOM Capital en la primavera de 2021, y al nombramiento de Nouri Zouaghi, tenemos todo lo necesario para ampliar la internacionalización de MobieTrain, con España como primer mercado de destino. Duplicaremos esta estrategia paso a paso, expandiéndonos en el sur de Europa a medida que avancemos”.

Actualmente las oficias de España cuenta con Marta Escobar Rojas, Senior Sales Executive y Ricardo Rodríguez Santiago, Sales Development Representative, ambos con amplia experiencia en aprendizaje digital y gamificación. La idea de la compañía es completar próximamente el equipo con una docena de empleados de marketing, gestores de éxito de clientes y ejecutivos de ventas internas.

Acerca de MobieTrain

Con la aplicación de microaprendizaje gamificado de MobieTrain, los empleados pueden ampliar sus conocimientos en cualquier lugar y en cualquier momento de forma dinámica e intuitiva mientras trabajan. La aplicación funciona con aprendizajes de cinco a diez minutos y esta diseñada principalmente para dispositivos móviles, por lo que es especialmente útil para los empleados que se desplazan con frecuencia. Los clientes trabajan con MobieTrain para diversificar su oferta de formación corporativa, para apoyar la gestión del cambio, para informar a los empleados sobre normas de seguridad e incluso para mejorar sus ventas o la experiencia del cliente.

La empresa fue fundada en 2015 por el CEO Guy Van Neck junto a los cofundadores Mireille van Hemert-Schelling y Willi Van Boven. Otros accionistas importantes son Force Over Mass, LRM y Concentra. Entre sus clientes se encuentran Allen & Overy, Hästens, Odlo Decathlon, Vans, Timberland, Deloitte and Atlas Copco. La empresa tiene su sede en el campus de la startup C-Mine en Genk (Bélgica) y también tiene una oficina en Lisboa (Portugal) y ahora en Madrid, España. MobieTrain cuenta actualmente con unos 40 empleados.

