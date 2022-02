InboundCycle ofrecerá servicios a escala global como miembro fundador de la Global Hub Alliance Comunicae

InboundCycle lleva apostando por HubSpot desde hace más de 10 años, siendo partner de la herramienta y agencia experta en su uso.

Desde entonces, la compañía ha traspasado fronteras abriendo oficinas más allá de su sede central en Barcelona, en países como Brasil, Chile, y Francia y ha ayudado a sus clientes a crecer exponencialmente. Siempre utilizando la metodología inbound como base de sus proyectos y de la mano de HubSpot.

Con la consagración de InboundCycle como Elite Partner de HubSpot, el expertise de la empresa en el uso de la herramienta se ha convertido en más que evidente.

Después de este gran logro, InboundCycle, junto con otras 4 agencias Top Solutions Partners de HubSpot han ido más allá. Han creado la Global Hub Alliance, una alianza para que los clientes no solo crezcan a nivel local sino que traspasen fronteras y crezcan a nivel global.

Qué es Global Hub Alliance

Global Hub Alliance es una red de agencias que ha sido fundada con el objetivo de que estas agencias trabajen conjuntamente en el desarrollo y adaptación de campañas de marketing que abarquen distintos territorios. Siempre bajo el lema “trabajo local, alcance global”.

Esta alianza permitirá que los clientes se expandan más allá de sus regiones pero con conocimiento y experiencia sobre los nuevos territorios a los cuales quieran llegar.

Cada una de las agencias que forman parte de la Global Hub Alliance son expertas en un territorio concreto del globo. De este modo, aportarán su conocimiento y visión experta sobre su mercado local para que clientes foráneos se adapten de forma excelente a estos nuevos mercados. Además de asegurar que sus estrategias en distintas regiones estén cohesionadas.

InboundCycle se centrará en España, Chile, México, Brasil y Francia; Six & Flow en Irlanda, el Reino Unido y Canadá; Webs en Holanda y Alemania; Hype & Dexter en Nueva Zelanda y Australia y Media Junction en los EE.UU.

Esta variada distribución geográfica permitirá a los clientes acceder a 15 países diferentes de la mano de alrededor de 250 profesionales en HubSpot.

Cómo Global Hub Alliance impactará a InboundCycle

Durante los últimos años, a medida que el tamaño y la complejidad geográfica de los clientes de InboundCycle y de HubSpot ha ido creciendo, ha aumentado también la necesidad de poder ofrecer un soporte como agencia que permita cubrir diferentes zonas horarias, idiomas y culturas.

La Global Hub Alliance es la respuesta a esta nueva necesidad.

Por un lado, la Global Hub Alliance es una gran oportunidad para que InboundCycle aporte su conocimiento experto de los mercados español, chileno, brasileño y francés para ayudar a empresas que no forman parte de estos mercados pero que deseen llegar a ellos de forma efectiva.

Por otro lado, como anuncia Pau Valdés, CEO y cofundador de InboundCycle: “A partir de hoy nuestros actuales y futuros clientes pueden contar con un equipo de expertos, con más de 250 profesionales de HubSpot certificados repartidos por todas las zonas horarias”.

Acerca de InboundCycle - www.inboundcycle.com

InboundCycle es la primera agencia inbound de España y Latinoamérica, y la introductora del concepto en el mercado hispano. Ha sido la primera agencia en conseguir los reconocimientos de Gold Partner, Platinum Partner, Diamond Partner y Elite Partner de HubSpot en España y Latinoamérica, así como el primer Diamond Partner fuera de Estados Unidos. Además de estar situada en el Top 10 mundial de agencias inbound según HubSpot.

Agencia internacional con oficinas en Barcelona, Santiago de Chile, Río de Janeiro y París con la capacidad de abordar proyectos en multitud de mercados e idiomas.

