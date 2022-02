Transmisión familiar de una oficina de farmacia con la asesoría personalizada de Urbagesa Farmacias Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Cuando un titular farmacéutico decide transmitir su oficina de farmacia a otra persona resulta en una decisión de relevante importancia. Este paso supone la detención de su actividad, así como la elección de la persona encargada de sustituir su posición.

En este contexto, la transmisión familiar de una oficina de farmacia resulta una de las opciones más comunes en estos casos. Aunque este procedimiento es un traspaso entre familiares, es necesario cumplir una serie de trámites y requisitos fundamentales, por lo que recibir asesoramiento jurídico personalizado es la alternativa más efectiva para llevarlo a cabo de la mejor manera posible.

Ante esto, Urbagesa Farmacias se ha consolidado en el sector farmacéutico como una compañía especializada en el asesoramiento y gestión en la transmisión de una oficina de farmacia de un familiar farmacéutico a otro.

Claves de la transmisión familiar de una oficina de farmacia según Urbagesa Con más de 15 años de experiencia en el sector farmacéutico, Urbagesa Farmacias se caracteriza por brindar una asesoría completa en el proceso de transmisión de una farmacia de un familiar a otro, en cuyo caso, destaca como aspecto principal saber cuál es la vía más indicada entre una compraventa o una donación.

En cualquiera de los casos, los profesionales aseguran que es necesario analizar previamente el patrimonio total que posee la persona transmitente, con el objetivo de evitar que se genere una desigualdad en la distribución de una herencia a futuro entre los coherederos, lo que obligaría a compensar con otros bienes a quienes no entraron en la transmisión de la farmacia.

Ahora bien, en caso de una venta, los especialistas de Urbagesa destacan que se puede plantear el proceso con un pago fraccionado, lo que daría más flexibilidad para cubrir la deuda en su totalidad. Si por alguna razón el transmitente decide prolongar la transmisión de la farmacia hasta su muerte, esta pasaría a formar parte del patrimonio total a heredar en el plazo de 24 meses.

Especialistas en transmisión de oficinas de farmacia Si bien la transmisión familiar de una farmacia no supone un proceso complejo, este se ha caracterizado por requerir la asistencia de profesionales especializados que permitan llevar a cabo cada trámite de forma adecuada.

Este es precisamente el objetivo que Urbagesa Farmacias se ha planteado durante más de 15 años y lo que les ha permitido consolidarse como una de las principales opciones para farmacéuticos que desean llevar a cabo este tipo de procedimientos.

A través de una atención personalizada, el equipo de especialistas lleva a cabo todo el trámite asociado a la transmisión de farmacia de acuerdo a la vía que se ajuste a las necesidades de cada cliente entre venta, traslado y transmisión hereditaria.

Con sedes en Madrid, Castilla y León y Galicia, Urbagesa Farmacias cuenta con amplios y variados servicios para el traslado, financiación y asistencia jurídica para la compra o venta de farmacias de la forma más rápida y segura.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.