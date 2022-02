Cuáles son las mejores cuentas nómina de España y sus beneficios, según Economía Responsable Emprendedores de Hoy

A la hora de abrir una cuenta bancaria es importante analizar cuál de ellas es más conveniente según las necesidades de cada persona. Existe la opción de contratar una cuenta corriente, una de ahorros o la alternativa de una cuenta nómina, la cual ha ganado terreno en los últimos años.

En este sentido, contar con el apoyo de un comparador de productos financieros como Economía Responsable es lo ideal, ya que brindan la información necesaria para tomar la decisión más acertada. Además, con esta empresa también es posible conocer cuáles son las mejores cuentas nómina de España y todos sus beneficios.

Para qué sirve y cuáles son las ventajas de una cuenta nómina Una cuenta nómina es un tipo de cuenta bancaria en la cual se domicilia la nómina o cualquier otro ingreso, como la pensión, los honorarios, entre otros. Por hacer esta domiciliación, el banco ofrece unas condiciones y beneficios especiales. Estos no son iguales en todas las instituciones bancarias, ofreciendo cada una las que considere según su política comercial.

Generalmente, las cuentas nómina tienen comisiones menores que otros tipos de cuentas. También brinda la posibilidad de incluir el pago de la cuota de la tarjeta de crédito. Además, hay algunos casos en los cuales las cuentas nómina ofrecen una remuneración por el dinero disponible en la misma.

A la hora de elegir una cuenta nómina es necesario conocer los beneficios que ofrece cada banco y así poder seleccionar la que pueda aportar mejores condiciones. Para ello, se puede acudir a un comparador de productos financieros como Economía Responsable.

Economía Responsable: cuentas nómina en España y sus beneficios En Economía Responsable es posible encontrar la información necesaria sobre la oferta de cuentas nómina en el mercado y cuáles son sus características y beneficios. Además, muestran un ranking actualizado de las mejores cuentas nómina, detallando claramente cuáles son sus particularidades y ventajas.

Según el análisis de este comparador financiero, la cuenta nómina que ofrece mayores beneficios es la de Bankinter, pues la misma no posee comisiones, aporta una remuneración de un 5 % el primer año y 2 % los siguientes años, con un límite de 5.000 euros, lo cual significa que en los 2 primeros años el beneficio bruto puede alcanzar los 340 euros. Los requisitos para abrir esta cuenta son domiciliar una nómina de 800 euros mensuales y 3 recibos.

Las cuentas nómina que siguen este ranking son las de BBVA, Liberbank, Banco Santander, Abanca, ING, Vivid, Pibank y Sabadell.

La información disponible en Economía Responsable es bastante amplia y contribuye a que las personas puedan elegir la cuenta que más se adapte a sus necesidades.

