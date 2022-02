Salus Mayores, los centros de día para mayores que ofrecen atención y rehabilitación Emprendedores de Hoy

jueves, 3 de febrero de 2022, 08:00 h (CET)

Durante los últimos años, la pandemia significó el aislamiento de la población mundial. Si bien todas las personas debieron mantener el confinamiento, un sector que se vio gravemente afectado fue el de los adultos mayores, debido al alto porcentaje de mortalidad que demostró el virus en mayores de 60 años.

Con las nuevas medidas de seguridad y la vacunación, existen posibilidades como los centros de día para mayores para que los ancianos puedan recuperar las actividades físicas y el entretenimiento. En este sentido, Salus Mayores en Madrid ofrece atención médica y rehabilitación según el caso particular. Además, los asistentes pueden realizar multiplicidad de actividades como terapia ocupacional, pasear, ejercitarse o jugar, entre otros.

Cómo mejorar la salud de los adultos mayores Las personas mayores a menudo sufren de demencia senil y enfermedades degenerativas, entre otras condiciones que requieren un cuidado especial. No solo necesitan tratamiento para aliviar sus dolencias, sino también actividades que alimenten su estado de ánimo. Con ellas, se fortalecerán sus habilidades y podrán sacar mayor provecho del tiempo de ocio.

Entre las dinámicas para mejorar la salud, se pueden realizar ejercicios de estiramiento para activar la circulación y permitir movimientos sin dolor, así como caminatas para ejercitarse.

Por su parte, acciones como pintar, realizar manualidades o tocar instrumentos son parte de la terapia ocupacional. Esta se enfoca en trabajar las funciones motoras finas, es decir, todas las actividades que se realizan con las manos y muñecas. Además, es importante que puedan compartir y comunicarse con amigos y conocer nuevas personas. En casa, los familiares pueden propiciar todas estas técnicas, sin embargo, existen centros especializados para ello.

¿Qué beneficios ofrece un centro de día? Los centros de día son instalaciones expertas en el cuidado de los adultos mayores en horario diurno y vespertino. Cuentan con profesionales capacitados para brindar atenciones y tratamientos a personas con alzéhimer, párkinson, ictus y otras enfermedades comunes de la edad.

Entre los beneficios que ofrece el centro Salus Mayores, dirigido por Sonia Rodeiro, destaca la musicoterapia, que favorece un espacio para la socialización, la creatividad y la relajación, ya que cada persona puede disfrutar y experimentar la música. También se organizan excursiones hacia locaciones de interés natural, cultural o histórico, que estimulan la orientación espacio-temporal. El ejercicio físico se practica mediante pilates, yoga o gimnasia, siempre al nivel que la persona pueda manejar. Otras opciones son asistir a talleres, leer la prensa, hacer actividades de ocio o cognitivas, todas ellas supervisadas por el personal. Salus Mayores trabaja con la filosofía de que cuidar de la salud de los abuelos es una manera de agradecerles por todo el trabajo realizado durante toda su vida, por lo que plantea múltiples opciones enfocadas a estos.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.